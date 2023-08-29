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При обстреле Горловки погибли два мирных жителя
При обстреле Горловки погибли два мирных жителя - РИА Новости, 29.08.2023
При обстреле Горловки погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:09
2023-08-29T14:09
2023-08-29T14:18
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Двое мирных жителей Горловки, получивших ранения в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), скончались до приезда скорой помощи", - написал Приходько. Мэр города ранее сообщил о четырех украинских снарядах, разорвавшихся на территории молокозавода в Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, иван приходько, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Происшествия, Донецкая Народная Республика
При обстреле Горловки погибли два мирных жителя
Мэр Приходько сообщил о гибели двух человек при обстреле Горловки со стороны ВСУ