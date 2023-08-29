Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки погибли два мирных жителя - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 29.08.2023 (обновлено: 14:18 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/obstrel-1892898054.html
При обстреле Горловки погибли два мирных жителя
При обстреле Горловки погибли два мирных жителя - РИА Новости, 29.08.2023
При обстреле Горловки погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:09
2023-08-29T14:18
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
происшествия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892899401_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_209bb08e9534bd0b000961021ba981bd.jpg
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Двое мирных жителей Горловки, получивших ранения в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), скончались до приезда скорой помощи", - написал Приходько. Мэр города ранее сообщил о четырех украинских снарядах, разорвавшихся на территории молокозавода в Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892899401_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9b47b068530a98e06ebf6c59409fdf22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, иван приходько, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Происшествия, Донецкая Народная Республика
При обстреле Горловки погибли два мирных жителя

Мэр Приходько сообщил о гибели двух человек при обстреле Горловки со стороны ВСУ

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Горловки
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Двое мирных жителей Горловки, получивших ранения в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), скончались до приезда скорой помощи", - написал Приходько.
Мэр города ранее сообщил о четырех украинских снарядах, разорвавшихся на территории молокозавода в Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Бастрыкин рассказал, сколько дел возбудили о зверствах Киева в Донбассе
25 июля, 07:42
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаИван ПриходькоПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала