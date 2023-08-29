Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Семёновка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется.
Кроме того, в течение часа с 8.33 украинские военные выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Киевскому, а также Кировскому и Петровскому районам города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.