Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 25 натовских снарядов по Донецку
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка во вторник утром, выпустив за 23 минуты 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 07:47 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
С 7.50 за последующие 18 минут украинские военные выпустили еще 18 таких же снарядов по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. Кроме того, в 7.50 обстреляли Никитовский район Горловки тремя снарядами калибра 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.