https://ria.ru/20230829/oborudovanie-1892813261.html
Народный фронт доставил медоборудование на передовую
Народный фронт доставил медоборудование на передовую - РИА Новости, 29.08.2023
Народный фронт доставил медоборудование на передовую
Народный фронт доставил в медицинские батальоны на линии фронта в Запорожскую область оборудование, купленное благодаря участию россиян в сборе "Военным... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T07:43
2023-08-29T07:43
2023-08-29T07:43
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Народный фронт доставил в медицинские батальоны на линии фронта в Запорожскую область оборудование, купленное благодаря участию россиян в сборе "Военным медикам" в рамках проекта "Всё для Победы!", сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. "Вместе с десятками тысяч людей по всей стране мы собрали средства, чтобы отправить ребятам то, что они просили: это и квадроциклы с эвакуационными тележками, портативные рентген-аппараты, УЗИ-аппараты и многое другое, что нужно ребятам для их непростой работы. В Запорожье состоялась первая выдача, будет еще несколько", - сообщил Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба движения. По ее данным, всего от россиян поступило почти 44 тысячи переводов на сумму 73 миллиона рублей. Воинским подразделениям были доставлены портативные рентген-аппараты и стоматологические установки, аппараты УЗИ и ИВЛ, портативные дефибрилляторы, медицинские рюкзаки санитара и врача, квадроциклы с прицепом для эвакуации раненых и другое. "Вся эта техника будет помогать лечить пациентов, тех, кому необходима быстрая помощь на месте. Медоборудование было закуплено по просьбе самих военных врачей. Военные медики ежедневно работают не только в госпиталях, но и на поле боя, спасая жизни бойцов в зоне СВО. Именно поэтому им необходимы медицинская аппаратура и тактические рюкзаки, которые позволяют проводить диагностику и лечение на передовой", - сообщили в движении. Сбор "Военным медикам" был открыт 9 августа при поддержке сопредседателя Центрального штаба президентского движения Леонида Рошаля, известных врачей и телеведущих Александра Мясникова и Андрея Продеуса, хирурга и депутата Госдумы Бадмы Башанкаева, а также заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого.
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общество, здоровье - общество, запорожская область
Надежные люди, Общество, Здоровье - Общество, Запорожская область
Народный фронт доставил медоборудование на передовую
Народный фронт доставил медоборудование на передовую в Запорожскую область
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Народный фронт доставил в медицинские батальоны на линии фронта в Запорожскую область оборудование, купленное благодаря участию россиян в сборе "Военным медикам" в рамках проекта "Всё для Победы!", сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
«
"Вместе с десятками тысяч людей по всей стране мы собрали средства, чтобы отправить ребятам то, что они просили: это и квадроциклы с эвакуационными тележками, портативные рентген-аппараты, УЗИ-аппараты и многое другое, что нужно ребятам для их непростой работы. В Запорожье состоялась первая выдача, будет еще несколько", - сообщил Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба движения.
По ее данным, всего от россиян поступило почти 44 тысячи переводов на сумму 73 миллиона рублей.
Воинским подразделениям были доставлены портативные рентген-аппараты и стоматологические установки, аппараты УЗИ и ИВЛ, портативные дефибрилляторы, медицинские рюкзаки санитара и врача, квадроциклы с прицепом для эвакуации раненых и другое.
"Вся эта техника будет помогать лечить пациентов, тех, кому необходима быстрая помощь на месте. Медоборудование было закуплено по просьбе самих военных врачей. Военные медики ежедневно работают не только в госпиталях, но и на поле боя, спасая жизни бойцов в зоне СВО. Именно поэтому им необходимы медицинская аппаратура и тактические рюкзаки, которые позволяют проводить диагностику и лечение на передовой", - сообщили в движении.
Сбор "Военным медикам" был открыт 9 августа при поддержке сопредседателя Центрального штаба президентского движения Леонида Рошаля
, известных врачей и телеведущих Александра Мясникова
и Андрея Продеуса, хирурга и депутата Госдумы
Бадмы Башанкаева, а также заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого
.
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