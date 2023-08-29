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На север Италии обрушилась непогода после аномальной жары - РИА Новости, 29.08.2023
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15:39 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/nepogoda-1892924878.html
На север Италии обрушилась непогода после аномальной жары
На север Италии обрушилась непогода после аномальной жары - РИА Новости, 29.08.2023
На север Италии обрушилась непогода после аномальной жары
Непогода с ливневыми дождями, шквалистыми ветрами и сильным градом обрушилась на север Италии, в связи с чем по решению национальной службы гражданской обороны... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:39
2023-08-29T15:39
в мире
италия
пьемонт
ломбардия
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РИМ, 29 авг – РИА Новости. Непогода с ливневыми дождями, шквалистыми ветрами и сильным градом обрушилась на север Италии, в связи с чем по решению национальной службы гражданской обороны во вторник "красный" (наивысший) уровень метеоопасности объявлен в ряде районов области Ломбардия, а "оранжевый" - в соседних регионах Венето, Пьемонт, Эмилия-Романья и Фриули-Венеция-Джулия, пишут итальянские издания. Непогоду на Апеннины после периода аномальной жары, повсеместно достигавшей 40 градусов, принес циклон "Поппея", который, по выражению газеты Il Resto del Carlino, превратился в "средиземноморский ураган". В считанные часы температура воздуха упала в северных районах Италии на 10-15 градусов. В результате возникли бури, которые сопровождались сильными дождями и порывистыми ветрами. В Милане, где 23 августа средняя дневная температура воздуха впервые за последние 260 лет достигла 33 градусов жары, уже второй день подряд идут проливные дожди. Как сообщил асессор (городской министр) по вопросам безопасности Марко Гранелли, в северной столице Италии за два дня выпала месячная норма осадков. В результате вода затопила подземные переходы, многие улицы превратились в бурные реки. Из-за оползня приостановлено железнодорожное движение на высокоскоростной магистрали Милан-Париж. Сильные бури бушуют и на Адриатическом побережье в районе города Римини. По данным известного метеоролога Роберто Нанни, за 10-15 минут там выпало рекордное количество осадков. "Максимальная интенсивность дождя достигала 397,2 мм в час. Это сопровождалось резкими порывами ветра и сильным градом", - рассказал журналистам ученый. По информации туринской газеты La Stampa, в провинции Алессандрия был зафиксирован ветер скоростью 100 км в час, который срывал крыши со зданий, в частности, с крупного госпиталя Santo Spirito. Во многих районах Пьемонта ветер повредил линии электропередачи, в результате чего люди остались без электричества. Буря сломала и вырвала с корнем многочисленные деревья, из-за чего было заблокировано движение по многим автодорогам. К удивлению местных жителей на горнолыжном курорте Сестриере уже выпал снег. А в провинции Новара выпал град размером с абрикос. Однако такой крупный град минувшей ночью выпал и в провинции Лечче на юге Италии. По сообщению издания La Gazzetta del Mezzogiorno, величина отдельных градин достигала размера теннисного мяча. Естественно, результатом этого погодного явления стали сотни разбитых стекол и поврежденных автомобилей. Серьезный ущерб нанесен также местным тепличным хозяйствам.
https://ria.ru/20230829/avstriya-1892842201.html
https://ria.ru/20230829/shtorm-1892908103.html
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в мире, италия, пьемонт, ломбардия
В мире, Италия, Пьемонт, Ломбардия
На север Италии обрушилась непогода после аномальной жары

На север Италии обрушилась непогода с бурями и ливнями после аномальной жары

© Фото : Comune di Campo LigureАвтомобили службы спасения во время последствий непогода в Италии
Автомобили службы спасения во время последствий непогода в Италии - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Comune di Campo Ligure
Автомобили службы спасения во время последствий непогода в Италии . Архивное фото
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РИМ, 29 авг – РИА Новости. Непогода с ливневыми дождями, шквалистыми ветрами и сильным градом обрушилась на север Италии, в связи с чем по решению национальной службы гражданской обороны во вторник "красный" (наивысший) уровень метеоопасности объявлен в ряде районов области Ломбардия, а "оранжевый" - в соседних регионах Венето, Пьемонт, Эмилия-Романья и Фриули-Венеция-Джулия, пишут итальянские издания.
Непогоду на Апеннины после периода аномальной жары, повсеместно достигавшей 40 градусов, принес циклон "Поппея", который, по выражению газеты Il Resto del Carlino, превратился в "средиземноморский ураган". В считанные часы температура воздуха упала в северных районах Италии на 10-15 градусов. В результате возникли бури, которые сопровождались сильными дождями и порывистыми ветрами.
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29 августа, 11:05
В Милане, где 23 августа средняя дневная температура воздуха впервые за последние 260 лет достигла 33 градусов жары, уже второй день подряд идут проливные дожди. Как сообщил асессор (городской министр) по вопросам безопасности Марко Гранелли, в северной столице Италии за два дня выпала месячная норма осадков. В результате вода затопила подземные переходы, многие улицы превратились в бурные реки. Из-за оползня приостановлено железнодорожное движение на высокоскоростной магистрали Милан-Париж.
Сильные бури бушуют и на Адриатическом побережье в районе города Римини. По данным известного метеоролога Роберто Нанни, за 10-15 минут там выпало рекордное количество осадков.
«
"Максимальная интенсивность дождя достигала 397,2 мм в час. Это сопровождалось резкими порывами ветра и сильным градом", - рассказал журналистам ученый.
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По информации туринской газеты La Stampa, в провинции Алессандрия был зафиксирован ветер скоростью 100 км в час, который срывал крыши со зданий, в частности, с крупного госпиталя Santo Spirito. Во многих районах Пьемонта ветер повредил линии электропередачи, в результате чего люди остались без электричества. Буря сломала и вырвала с корнем многочисленные деревья, из-за чего было заблокировано движение по многим автодорогам. К удивлению местных жителей на горнолыжном курорте Сестриере уже выпал снег. А в провинции Новара выпал град размером с абрикос.
Однако такой крупный град минувшей ночью выпал и в провинции Лечче на юге Италии. По сообщению издания La Gazzetta del Mezzogiorno, величина отдельных градин достигала размера теннисного мяча. Естественно, результатом этого погодного явления стали сотни разбитых стекол и поврежденных автомобилей. Серьезный ущерб нанесен также местным тепличным хозяйствам.
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