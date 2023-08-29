https://ria.ru/20230829/napadenie-1892803531.html

При стрельбе в американском университете погиб преподаватель

При стрельбе в американском университете погиб преподаватель - РИА Новости, 29.08.2023

При стрельбе в американском университете погиб преподаватель

Сотрудник университета в городе Чапел-Хилл (штат Северная Каролина) погиб при нападении вооруженного мужчины на кампус учебного заведения, сам стрелявший... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T01:51

2023-08-29T01:51

2023-08-29T04:35

в мире

северная каролина

чапел-хилл

сша

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ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Сотрудник университета в городе Чапел-Хилл (штат Северная Каролина) погиб при нападении вооруженного мужчины на кампус учебного заведения, сам стрелявший задержан, заявил шеф местного отделения полиции Брайан Джеймс. "Мы с сожалением сообщаем, что один из наших преподавателей погиб в результате стрельбы. Такие происшествия подрывают доверие и безопасность, которые мы столь часто считаем само собой разумеющимися", — сказал Джеймс на пресс-конференции.Личности погибшего и преступника полиция пока не раскрывает, как и данные о мотивах последнего. Ранее американские телеканалы обнародовали кадры, на которых было видно, как в ходе эвакуации студенты выпрыгивали из окна одного из университетских корпусов. На фоне этого возникли предположения, что учащиеся могли получить травмы. Представитель правоохранительных органов сообщил также, что расследование, предположительно, займет несколько недель. Пока же на фоне случившегося все занятия в университете отменены.

https://ria.ru/20230827/strelba-1892470804.html

северная каролина

чапел-хилл

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в мире, северная каролина, чапел-хилл, сша