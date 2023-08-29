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При стрельбе в американском университете погиб преподаватель - РИА Новости, 29.08.2023
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01:51 29.08.2023 (обновлено: 04:35 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/napadenie-1892803531.html
При стрельбе в американском университете погиб преподаватель
При стрельбе в американском университете погиб преподаватель - РИА Новости, 29.08.2023
При стрельбе в американском университете погиб преподаватель
Сотрудник университета в городе Чапел-Хилл (штат Северная Каролина) погиб при нападении вооруженного мужчины на кампус учебного заведения, сам стрелявший... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T01:51
2023-08-29T04:35
в мире
северная каролина
чапел-хилл
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ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Сотрудник университета в городе Чапел-Хилл (штат Северная Каролина) погиб при нападении вооруженного мужчины на кампус учебного заведения, сам стрелявший задержан, заявил шеф местного отделения полиции Брайан Джеймс. &quot;Мы с сожалением сообщаем, что один из наших преподавателей погиб в результате стрельбы. Такие происшествия подрывают доверие и безопасность, которые мы столь часто считаем само собой разумеющимися&quot;, — сказал Джеймс на пресс-конференции.Личности погибшего и преступника полиция пока не раскрывает, как и данные о мотивах последнего. Ранее американские телеканалы обнародовали кадры, на которых было видно, как в ходе эвакуации студенты выпрыгивали из окна одного из университетских корпусов. На фоне этого возникли предположения, что учащиеся могли получить травмы. Представитель правоохранительных органов сообщил также, что расследование, предположительно, займет несколько недель. Пока же на фоне случившегося все занятия в университете отменены.
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в мире, северная каролина, чапел-хилл, сша
В мире, Северная Каролина, Чапел-Хилл, США
При стрельбе в американском университете погиб преподаватель

В Северной Каролине неизвестный напал на кампус университета, погиб один человек

© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Сотрудник университета в городе Чапел-Хилл (штат Северная Каролина) погиб при нападении вооруженного мужчины на кампус учебного заведения, сам стрелявший задержан, заявил шеф местного отделения полиции Брайан Джеймс.
«

"Мы с сожалением сообщаем, что один из наших преподавателей погиб в результате стрельбы. Такие происшествия подрывают доверие и безопасность, которые мы столь часто считаем само собой разумеющимися", — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Личности погибшего и преступника полиция пока не раскрывает, как и данные о мотивах последнего. Ранее американские телеканалы обнародовали кадры, на которых было видно, как в ходе эвакуации студенты выпрыгивали из окна одного из университетских корпусов. На фоне этого возникли предположения, что учащиеся могли получить травмы.
Представитель правоохранительных органов сообщил также, что расследование, предположительно, займет несколько недель. Пока же на фоне случившегося все занятия в университете отменены.
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В миреСеверная КаролинаЧапел-ХиллСША
 
 
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