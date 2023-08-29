https://ria.ru/20230829/napadenie-1892803531.html
При стрельбе в американском университете погиб преподаватель
При стрельбе в американском университете погиб преподаватель - РИА Новости, 29.08.2023
При стрельбе в американском университете погиб преподаватель
Сотрудник университета в городе Чапел-Хилл (штат Северная Каролина) погиб при нападении вооруженного мужчины на кампус учебного заведения, сам стрелявший... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T01:51
2023-08-29T01:51
2023-08-29T04:35
в мире
северная каролина
чапел-хилл
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91f8879267dbbf418d84ef103333da03.jpg
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Сотрудник университета в городе Чапел-Хилл (штат Северная Каролина) погиб при нападении вооруженного мужчины на кампус учебного заведения, сам стрелявший задержан, заявил шеф местного отделения полиции Брайан Джеймс. "Мы с сожалением сообщаем, что один из наших преподавателей погиб в результате стрельбы. Такие происшествия подрывают доверие и безопасность, которые мы столь часто считаем само собой разумеющимися", — сказал Джеймс на пресс-конференции.Личности погибшего и преступника полиция пока не раскрывает, как и данные о мотивах последнего. Ранее американские телеканалы обнародовали кадры, на которых было видно, как в ходе эвакуации студенты выпрыгивали из окна одного из университетских корпусов. На фоне этого возникли предположения, что учащиеся могли получить травмы. Представитель правоохранительных органов сообщил также, что расследование, предположительно, займет несколько недель. Пока же на фоне случившегося все занятия в университете отменены.
https://ria.ru/20230827/strelba-1892470804.html
северная каролина
чапел-хилл
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9f142663b994cf271bf38e4c6186cf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северная каролина, чапел-хилл, сша
В мире, Северная Каролина, Чапел-Хилл, США
При стрельбе в американском университете погиб преподаватель
В Северной Каролине неизвестный напал на кампус университета, погиб один человек
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Сотрудник университета в городе Чапел-Хилл (штат Северная Каролина) погиб при нападении вооруженного мужчины на кампус учебного заведения, сам стрелявший задержан, заявил шеф местного отделения полиции Брайан Джеймс.
«
"Мы с сожалением сообщаем, что один из наших преподавателей погиб в результате стрельбы. Такие происшествия подрывают доверие и безопасность, которые мы столь часто считаем само собой разумеющимися", — сказал Джеймс на пресс-конференции.
Личности погибшего и преступника полиция пока не раскрывает, как и данные о мотивах последнего. Ранее американские телеканалы обнародовали кадры, на которых было видно, как в ходе эвакуации студенты выпрыгивали из окна одного из университетских корпусов. На фоне этого возникли предположения, что учащиеся могли получить травмы.
Представитель правоохранительных органов сообщил также, что расследование, предположительно, займет несколько недель. Пока же на фоне случившегося все занятия в университете отменены.
При стрельбе во Флориде погибли три человека