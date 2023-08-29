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Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области
Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области - РИА Новости, 29.08.2023
Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области
Владимир Зеленский уволил Евгения Борзилова с должности начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области, соответствующий указ... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:59
2023-08-29T16:59
2023-08-29T17:05
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил Евгения Борзилова с должности начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте Зеленского. "Уволить Борзилова Евгения Викторовича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области", - говорится в тексте указа. В понедельник Зеленский указом повысил в должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада, назначив его заместителем главы ведомства. Еще одним указом он назначил Александра Пелина начальником управления СБУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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В мире, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Украина, Киев
Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области
Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области Борзилова