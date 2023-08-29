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Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области

Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области - РИА Новости, 29.08.2023

Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области

Владимир Зеленский уволил Евгения Борзилова с должности начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области, соответствующий указ... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:59

2023-08-29T16:59

2023-08-29T17:05

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил Евгения Борзилова с должности начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте Зеленского. "Уволить Борзилова Евгения Викторовича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области", - говорится в тексте указа. В понедельник Зеленский указом повысил в должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада, назначив его заместителем главы ведомства. Еще одним указом он назначил Александра Пелина начальником управления СБУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892202504.html

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в мире, закарпатская область, владимир зеленский, служба безопасности украины, украина, киев