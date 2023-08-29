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Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области - РИА Новости, 29.08.2023
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16:59 29.08.2023 (обновлено: 17:05 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/nachalnik-1892966317.html
Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области
Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области - РИА Новости, 29.08.2023
Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области
Владимир Зеленский уволил Евгения Борзилова с должности начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области, соответствующий указ... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:59
2023-08-29T17:05
в мире
закарпатская область
владимир зеленский
служба безопасности украины
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киев
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил Евгения Борзилова с должности начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте Зеленского. "Уволить Борзилова Евгения Викторовича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области", - говорится в тексте указа. В понедельник Зеленский указом повысил в должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада, назначив его заместителем главы ведомства. Еще одним указом он назначил Александра Пелина начальником управления СБУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892202504.html
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в мире, закарпатская область, владимир зеленский, служба безопасности украины, украина, киев
В мире, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Украина, Киев
Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области

Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области Борзилова

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил Евгения Борзилова с должности начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте Зеленского.
«
"Уволить Борзилова Евгения Викторовича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области", - говорится в тексте указа.
В понедельник Зеленский указом повысил в должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада, назначив его заместителем главы ведомства. Еще одним указом он назначил Александра Пелина начальником управления СБУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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В миреЗакарпатская областьВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныУкраинаКиев
 
 
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