https://ria.ru/20230829/muzey-1892665010.html

Колонны из Норвегии и английский дворик: как строили античный храм в Москве

Колонны из Норвегии и английский дворик: как строили античный храм в Москве - РИА Новости, 29.08.2023

Колонны из Норвегии и английский дворик: как строили античный храм в Москве

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в этом году празднует 125-летие. Задуманный как учебный центр, сегодня он собирает очереди... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T08:00

2023-08-29T08:00

2023-08-29T12:07

культура

москва

леонардо да винчи

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гмии (пушкинский музей)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Жанна Старицына. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в этом году празднует 125-летие. Задуманный как учебный центр, сегодня он собирает очереди почти на все выставки. О самом интересном из истории ГМИИ — в материале РИА Новости.Самая загадочная: "Мона Лиза" тоже была здесьВ 1974-м в Пушкинский музей неожиданно привезли "Джоконду" Леонардо да Винчи. Картина возвращалась с выставки в Японии и "по пути" оказалась в Москве благодаря инициативе министра культуры СССР Екатерине Фурцевой. Для защиты шедевра сделали специальную витрину из пяти слоев стекла, выставили вооруженную охрану. Ажиотаж был небывалый — люди в очереди ждали больше семи часов, чтобы несколько секунд постоять перед картиной. Дольше не получалось, слишком напирала толпа. В порыве чувств одна женщина бросила "Моне Лизе" букет, чем спровоцировала вой сигнальной системы и мгновенную реакцию охраны. К счастью, обошлось без карательных мер.Древний храм и колонны из Норвегии: как создавали Пушкинский музейВнушительные очереди в ГМИИ не редкость, там регулярно показывают как классику, так и современных авторов. Но задумывался музей как учебный центр. Профессор Иван Цветаев — известный ученый, археолог и искусствовед, отец поэта Марины Цветаевой — предложил создать в Москве место, где на античных образцах студенты и любители живописи и скульптуры могли бы "воспитывать вкус", не выезжая за пределы страны. Ориентир на классику виден и во внешнем облике Пушкинского — благодаря огромным колоннам на входе музей напоминает античный храм. Чтобы найти подходящий мрамор, на Урал снарядили целую экспедицию. Но материал не подошел: в итоге колонны доставили по морю из Норвегии. Архитектурный проект подготовил молодой специалист Роман Клейн — для столь ответственного задания его отправили в командировку по европейским музеям, Египту и Греции. Надо было не просто сделать кальку античного храма, но стилизовать так, чтобы соединить разные декоративные элементы и гармонично вписать здание в городской ландшафт. В частности, Цветаев сомневался в кентаврах на фасаде."Кентавров наверху нам, в виду близости храма Спасителя, как мифологических пьяниц и больших развратников, поставить, вероятно, не позволят. Не долой ли их оттуда?" — рассуждал Иван Цветаев в письме Роману Клейну.За необычную крышу из стекла отвечал Владимир Шухов. Созданная из двух уровней, она не только позволяла солнечным лучам равномерно освещать внутреннее пространство, но и обеспечивала особую вентиляцию: летом в здании было прохладно, а зимой — тепло. Сегодня в залах — современное кондиционирование и электрическое освещение.Ни гроша из казны: за чей счет строили музейПри входе в ГМИИ висит памятная табличка Юрию Нечаеву-Мальцову. Владелец стекольных заводов и фабрик, он выделял баснословные суммы на проект. Именно за его счет изготовили входные колонны, отделали дорогим мрамором главную лестницу. Строили 13 лет. Когда часть работ была позади, случился страшный пожар, уничтоживший много слепков. Но Нечаев-Мальцов продолжил спонсорство.Давид: бомба фашистов и московская погодаКопия "Давида" Микеланджело из-за внушительных размеров и сложности транспортировки не покидала Итальянский дворик даже во время Великой Отечественной войны, когда часть фондов вывезли в Новосибирск и Соликамск. В 1941-м недалеко от музея взорвалась бомба, уничтожив часть стеклянной крыши. Итальянский дворик оказался под открытым небом, и для Давида соорудили защитный деревянный корпус.Сокровищница искусства: что хранится в ПушкинскомОсновой коллекции музея послужили слепки классических скульптур. Цветаев заказывал их в лучших европейских мастерских — при необходимости их затем окрашивали, имитируя мрамор или бронзу. Первым крупным оригинальным приобретением стало собрание Владимира Голенищева, посвященное Древнему Египту. Его коллекция (более 200 ящиков) прибыла к открытию музея.Живопись стали приобретать лишь в 1924-м. Экспозиция со временем пополнилась работами Боттичелли, Дюрера, Тьеполо, Рембрандта, Рубенса и других великих мастеров. Увидеть часть собрания сегодня можно из любой точки мира благодаря виртуальному туру на официальном сайте музея.

https://ria.ru/20230821/kultura-1890817554.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

москва, леонардо да винчи, владимир шухов, что посмотреть , куда сходить , музеи, гмии (пушкинский музей)