https://ria.ru/20230829/moskva-1892856780.html

На юго-востоке Москвы машина сбила женщину с ребенком

На юго-востоке Москвы машина сбила женщину с ребенком - РИА Новости, 29.08.2023

На юго-востоке Москвы машина сбила женщину с ребенком

Автомобиль, отброшенный после ДТП на тротуар на Волгоградском проспекте, сбил женщину с ребенком, у мальчика тяжелые травмы, сообщает прокуратура Москвы в... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T11:43

2023-08-29T11:43

2023-08-29T11:55

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Автомобиль, отброшенный после ДТП на тротуар на Волгоградском проспекте, сбил женщину с ребенком, у мальчика тяжелые травмы, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. "На Волгоградском проспекте [во вторник утром] произошло столкновение двух транспортных средств. Грузовой автомобиль Renault совершил столкновение с автомобилем Hyundai Porter, который от удара вылетел на тротуар, где находились пешеходы. В результате дорожной аварии пострадали женщина и ее семилетний сын, находившиеся на тротуаре", - говорится в сообщении. Мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован. По предварительной информации, водитель грузовика попытался совершить разворот, который на данном участке движения запрещен.Авария произошла в районе дома 3 по Волгоградскому проспекту: сначала столкнулись два автомобиля, после чего один из них "наехал на препятствие и пешеходов", говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

https://ria.ru/20230828/avariya-1892715635.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия