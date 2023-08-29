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На юго-востоке Москвы машина сбила женщину с ребенком
На юго-востоке Москвы машина сбила женщину с ребенком - РИА Новости, 29.08.2023
На юго-востоке Москвы машина сбила женщину с ребенком
Автомобиль, отброшенный после ДТП на тротуар на Волгоградском проспекте, сбил женщину с ребенком, у мальчика тяжелые травмы, сообщает прокуратура Москвы в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:43
2023-08-29T11:43
2023-08-29T11:55
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Автомобиль, отброшенный после ДТП на тротуар на Волгоградском проспекте, сбил женщину с ребенком, у мальчика тяжелые травмы, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. "На Волгоградском проспекте [во вторник утром] произошло столкновение двух транспортных средств. Грузовой автомобиль Renault совершил столкновение с автомобилем Hyundai Porter, который от удара вылетел на тротуар, где находились пешеходы. В результате дорожной аварии пострадали женщина и ее семилетний сын, находившиеся на тротуаре", - говорится в сообщении. Мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован. По предварительной информации, водитель грузовика попытался совершить разворот, который на данном участке движения запрещен.Авария произошла в районе дома 3 по Волгоградскому проспекту: сначала столкнулись два автомобиля, после чего один из них "наехал на препятствие и пешеходов", говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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москва, происшествия
На юго-востоке Москвы машина сбила женщину с ребенком
На юго-востоке Москвы отброшенная на тротуар машина сбила женщину с ребенком
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Автомобиль, отброшенный после ДТП на тротуар на Волгоградском проспекте, сбил женщину с ребенком, у мальчика тяжелые травмы, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале
.
"На Волгоградском проспекте [во вторник утром] произошло столкновение двух транспортных средств. Грузовой автомобиль Renault совершил столкновение с автомобилем Hyundai Porter, который от удара вылетел на тротуар, где находились пешеходы. В результате дорожной аварии пострадали женщина и ее семилетний сын, находившиеся на тротуаре", - говорится в сообщении.
Мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован. По предварительной информации, водитель грузовика попытался совершить разворот, который на данном участке движения запрещен.
Авария произошла в районе дома 3 по Волгоградскому проспекту: сначала столкнулись два автомобиля, после чего один из них "наехал на препятствие и пешеходов", говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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