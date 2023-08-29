https://ria.ru/20230829/moskalkova-1892977262.html

Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии ситуацию с избиением русских

Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии ситуацию с избиением русских - РИА Новости, 29.08.2023

Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии ситуацию с избиением русских

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что связалась с омбудсменом Киргизии Джамилей Джаманбаевой по ситуации, связанной с... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:34

2023-08-29T17:34

2023-08-29T17:35

россия

киргизия

татьяна москалькова

валерий фадеев

в мире

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что связалась с омбудсменом Киргизии Джамилей Джаманбаевой по ситуации, связанной с распространением в соцсетях информации об избиении русской пары в республике по национальному признаку. В понедельник глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что в соцсети попала видеозапись, где "киргизские экстремисты избивают" русскую пару за "этническую нечистоту". По этой ситуации он обратился в МИД РФ. "Связалась с омбудсменом Кыргызстана Джамилей Джаманбаевой, которая сообщила, что сразу же правоохранительными органами республики было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а нападавший помещен в СИЗО", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. По данным Москальковой, дело направлено в суд и в ближайшее время будет рассмотрено. "По словам Джамили Акматбековны, с учетом имеющегося встречного заявления в материалах уголовного дела, есть основания полагать, что инцидент закончится примирением сторон. По данным правоохранительных органов КР, все участники инцидента граждане Кыргызстана. Среди них нет представителей русской национальности", - отметила Москалькова. Российский омбудсмен в заключение добавила, что на протяжении многих лет "братские народы России и Кыргызстана связывают традиции добрососедства и взаимопомощи". "Продолжаем тесное сотрудничество с Кыргызской стороной на гуманитарном треке", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20230828/mid-1892726972.html

https://ria.ru/20230407/kriminal-1863553518.html

россия

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киргизия, татьяна москалькова, валерий фадеев, в мире