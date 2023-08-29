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Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии ситуацию с избиением русских - РИА Новости, 29.08.2023
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17:34 29.08.2023 (обновлено: 17:35 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/moskalkova-1892977262.html
Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии ситуацию с избиением русских
Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии ситуацию с избиением русских - РИА Новости, 29.08.2023
Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии ситуацию с избиением русских
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что связалась с омбудсменом Киргизии Джамилей Джаманбаевой по ситуации, связанной с... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:34
2023-08-29T17:35
россия
киргизия
татьяна москалькова
валерий фадеев
в мире
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что связалась с омбудсменом Киргизии Джамилей Джаманбаевой по ситуации, связанной с распространением в соцсетях информации об избиении русской пары в республике по национальному признаку. В понедельник глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что в соцсети попала видеозапись, где "киргизские экстремисты избивают" русскую пару за "этническую нечистоту". По этой ситуации он обратился в МИД РФ. "Связалась с омбудсменом Кыргызстана Джамилей Джаманбаевой, которая сообщила, что сразу же правоохранительными органами республики было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а нападавший помещен в СИЗО", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. По данным Москальковой, дело направлено в суд и в ближайшее время будет рассмотрено. "По словам Джамили Акматбековны, с учетом имеющегося встречного заявления в материалах уголовного дела, есть основания полагать, что инцидент закончится примирением сторон. По данным правоохранительных органов КР, все участники инцидента граждане Кыргызстана. Среди них нет представителей русской национальности", - отметила Москалькова. Российский омбудсмен в заключение добавила, что на протяжении многих лет "братские народы России и Кыргызстана связывают традиции добрососедства и взаимопомощи". "Продолжаем тесное сотрудничество с Кыргызской стороной на гуманитарном треке", - подчеркнула она.
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россия, киргизия, татьяна москалькова, валерий фадеев, в мире
Россия, Киргизия, Татьяна Москалькова, Валерий Фадеев, В мире
Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии ситуацию с избиением русских

Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии сообщения об избиении русской пары

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что связалась с омбудсменом Киргизии Джамилей Джаманбаевой по ситуации, связанной с распространением в соцсетях информации об избиении русской пары в республике по национальному признаку.
В понедельник глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что в соцсети попала видеозапись, где "киргизские экстремисты избивают" русскую пару за "этническую нечистоту". По этой ситуации он обратился в МИД РФ.
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"Связалась с омбудсменом Кыргызстана Джамилей Джаманбаевой, которая сообщила, что сразу же правоохранительными органами республики было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а нападавший помещен в СИЗО", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.
По данным Москальковой, дело направлено в суд и в ближайшее время будет рассмотрено.
"По словам Джамили Акматбековны, с учетом имеющегося встречного заявления в материалах уголовного дела, есть основания полагать, что инцидент закончится примирением сторон. По данным правоохранительных органов КР, все участники инцидента граждане Кыргызстана. Среди них нет представителей русской национальности", - отметила Москалькова.
Российский омбудсмен в заключение добавила, что на протяжении многих лет "братские народы России и Кыргызстана связывают традиции добрососедства и взаимопомощи".
"Продолжаем тесное сотрудничество с Кыргызской стороной на гуманитарном треке", - подчеркнула она.
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