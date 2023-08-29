https://ria.ru/20230829/mishustin-1892972693.html

Для туротрасли России сформируют образовательные программы

Для туротрасли России сформируют образовательные программы - РИА Новости, 29.08.2023

Для туротрасли России сформируют образовательные программы

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов вместе с представителями турбизнеса сформировать программы высшего и среднего образования для... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:16

2023-08-29T17:16

2023-08-29T17:16

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов вместе с представителями турбизнеса сформировать программы высшего и среднего образования для отрасли гостеприимства. "Индустрия гостеприимства динамично развивается и требует все большее количество профессионально подготовленных сотрудников. Очевидно, что их нужно в буквальном смысле слова растить. Поэтому необходимо вместе с руководством регионов и представителями туристического бизнеса сформировать программы и высшего, и среднего образования", – сказал Мишустин, выступая во вторник на стратегической сессии по туризму. По его словам, такую работу можно вести, в том числе, на базе проекта "Профессионалитет". "Вовлекать молодых людей уже во время их учебы в производственные процессы, прямо с первых курсов. И, конечно, применять практико-ориентированный подход", – добавил премьер. Проект "Профессионалитет" начал работать в России с 1 сентября 2022 года. Его цель – помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов. В проект интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты. В рамках "Профессионалитета" обновляется учебная база техникумов и колледжей, создаются образовательно-производственные кластеры, предприятия участвуют в формировании образовательных программ.

https://ria.ru/20230829/mishustin-1892958591.html

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новости - туризм, туризм, туристы, михаил мишустин, образование