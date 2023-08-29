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Минниханов рассказал о важности традиционных ценностей в воспитании - РИА Новости, 29.08.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
15:58 29.08.2023 (обновлено: 15:59 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/minnikhanov-1892929750.html
Минниханов рассказал о важности традиционных ценностей в воспитании
Минниханов рассказал о важности традиционных ценностей в воспитании - РИА Новости, 29.08.2023
Минниханов рассказал о важности традиционных ценностей в воспитании
Тема традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире приобретает особую актуальность, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:58
2023-08-29T15:59
республика татарстан
россия
рустам минниханов
игорь комаров
владимир путин
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КАЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Тема традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире приобретает особую актуальность, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Во вторник в столице Татарстана состоялось пленарное заседание Казанского глобального молодежного саммита, в котором принимают участие 140 делегатов из 30 стран. "Тема сегодняшнего пленарного заседания: "Роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире". В условиях, когда мир вступил в период нестабильности, она приобретает особую актуальность… Основа для развития гармонично развитой личности – здоровые ценностные ориентиры. Они определяются средой, в которой ребенок растет и развивается", - сказал Минниханов на пленарном заседании. Он напомнил, что в 2020 году был принят федеральный закон о молодежи, а в прошлом году президент страны Владимир Путин дал поручение создать в каждом регионе России отраслевые ведомства по молодежной политике. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров подчеркнул, что вопросы воспитания детей и молодежи на основе традиционных духовно-нравственных ценностей - это один из приоритетов развития РФ. По его словам, Россия рассматривает традиционные ценности как основу развития общества, позволяющую укреплять суверенитет, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. "Россия вместе с государствами, также придерживающимися гуманистических традиционных ценностей, противостоит попыткам изменить и ценности, и саму природу человека, разрушив культурный и этический фундамент цивилизации. Эта борьба ведется сейчас на многих направлениях и в разных областях. И сфера воспитания будущих поколений – важнейший пункт этого противостояния", - отметил Комаров. По словам полпреда, вопросам воспитания молодежи на основе традиционных ценностей в Приволжском федеральном округе уделяется особое внимание. Приволжье - это традиционное место совместного проживания разных народов, сотрудничества различных конфессий, которые обогащают друг друга, дают уникальный опыт развития через многообразие. Залогом дальнейшего успешного развития, по мнению Комарова, является воспитание традиционных для наших культур и конфессий ценностей.
https://ria.ru/20230728/tsennosti-1886885767.html
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россия, рустам минниханов, игорь комаров, владимир путин
Республика Татарстан, Россия, Рустам Минниханов, Игорь Комаров, Владимир Путин
Минниханов рассказал о важности традиционных ценностей в воспитании

Минниханов: традиционные ценности в воспитании приобретают особую актуальность

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРаис Республики Татарстан Рустам Минниханов
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Тема традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире приобретает особую актуальность, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Во вторник в столице Татарстана состоялось пленарное заседание Казанского глобального молодежного саммита, в котором принимают участие 140 делегатов из 30 стран.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Путин назвал традиционные ценности основой идентичности России
28 июля, 16:10
"Тема сегодняшнего пленарного заседания: "Роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире". В условиях, когда мир вступил в период нестабильности, она приобретает особую актуальность… Основа для развития гармонично развитой личности – здоровые ценностные ориентиры. Они определяются средой, в которой ребенок растет и развивается", - сказал Минниханов на пленарном заседании.
Он напомнил, что в 2020 году был принят федеральный закон о молодежи, а в прошлом году президент страны Владимир Путин дал поручение создать в каждом регионе России отраслевые ведомства по молодежной политике.
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров подчеркнул, что вопросы воспитания детей и молодежи на основе традиционных духовно-нравственных ценностей - это один из приоритетов развития РФ. По его словам, Россия рассматривает традиционные ценности как основу развития общества, позволяющую укреплять суверенитет, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны.
"Россия вместе с государствами, также придерживающимися гуманистических традиционных ценностей, противостоит попыткам изменить и ценности, и саму природу человека, разрушив культурный и этический фундамент цивилизации. Эта борьба ведется сейчас на многих направлениях и в разных областях. И сфера воспитания будущих поколений – важнейший пункт этого противостояния", - отметил Комаров.
По словам полпреда, вопросам воспитания молодежи на основе традиционных ценностей в Приволжском федеральном округе уделяется особое внимание. Приволжье - это традиционное место совместного проживания разных народов, сотрудничества различных конфессий, которые обогащают друг друга, дают уникальный опыт развития через многообразие. Залогом дальнейшего успешного развития, по мнению Комарова, является воспитание традиционных для наших культур и конфессий ценностей.
Человек пишет в ежедневник - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Номинация о традиционных ценностях появилась в конкурсе "ПРО Образование"
18 июля, 12:57
 
Республика ТатарстанРоссияРустам МиннихановИгорь КомаровВладимир Путин
 
 
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