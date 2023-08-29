https://ria.ru/20230829/minnikhanov-1892929750.html

Минниханов рассказал о важности традиционных ценностей в воспитании

Минниханов рассказал о важности традиционных ценностей в воспитании - РИА Новости, 29.08.2023

Минниханов рассказал о важности традиционных ценностей в воспитании

Тема традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире приобретает особую актуальность, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:58

2023-08-29T15:58

2023-08-29T15:59

республика татарстан

россия

рустам минниханов

игорь комаров

владимир путин

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КАЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Тема традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире приобретает особую актуальность, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Во вторник в столице Татарстана состоялось пленарное заседание Казанского глобального молодежного саммита, в котором принимают участие 140 делегатов из 30 стран. "Тема сегодняшнего пленарного заседания: "Роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире". В условиях, когда мир вступил в период нестабильности, она приобретает особую актуальность… Основа для развития гармонично развитой личности – здоровые ценностные ориентиры. Они определяются средой, в которой ребенок растет и развивается", - сказал Минниханов на пленарном заседании. Он напомнил, что в 2020 году был принят федеральный закон о молодежи, а в прошлом году президент страны Владимир Путин дал поручение создать в каждом регионе России отраслевые ведомства по молодежной политике. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров подчеркнул, что вопросы воспитания детей и молодежи на основе традиционных духовно-нравственных ценностей - это один из приоритетов развития РФ. По его словам, Россия рассматривает традиционные ценности как основу развития общества, позволяющую укреплять суверенитет, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. "Россия вместе с государствами, также придерживающимися гуманистических традиционных ценностей, противостоит попыткам изменить и ценности, и саму природу человека, разрушив культурный и этический фундамент цивилизации. Эта борьба ведется сейчас на многих направлениях и в разных областях. И сфера воспитания будущих поколений – важнейший пункт этого противостояния", - отметил Комаров. По словам полпреда, вопросам воспитания молодежи на основе традиционных ценностей в Приволжском федеральном округе уделяется особое внимание. Приволжье - это традиционное место совместного проживания разных народов, сотрудничества различных конфессий, которые обогащают друг друга, дают уникальный опыт развития через многообразие. Залогом дальнейшего успешного развития, по мнению Комарова, является воспитание традиционных для наших культур и конфессий ценностей.

https://ria.ru/20230728/tsennosti-1886885767.html

https://ria.ru/20230718/obrazovanie-1884841297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, рустам минниханов, игорь комаров, владимир путин