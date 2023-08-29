https://ria.ru/20230829/ministr-1892927618.html

США не намерены подавлять Китай, заявила министр торговли Раймондо

США не намерены подавлять Китай, заявила министр торговли Раймондо - РИА Новости, 29.08.2023

США не намерены подавлять Китай, заявила министр торговли Раймондо

США не имеют намерения подавлять развитие Китая и разрывать с ним связи, заявила министр торговли США Джина Раймондо на встрече с премьером Госсовета КНР Ли... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:51

2023-08-29T15:51

2023-08-29T15:51

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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. США не имеют намерения подавлять развитие Китая и разрывать с ним связи, заявила министр торговли США Джина Раймондо на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине. "Администрация (президента США Джо) Байдена поддерживает действия Китая по экономическому развитию и улучшению жизни людей. У нас нет намерения подавлять развитие Китая и разрывать с ним связи", - сказала Раймондо, слова которой приводит Центральное телевидение Китая. Она также отметила, что США готовы поддерживать взаимодействие с Китаем и нормальные торгово-экономические отношения, способствовать стабильному развитию двусторонних отношений. Раймондо 27-30 августа находится в Китае с визитом, где у нее запланированы встречи с высшими должностными лицами КНР и американскими бизнесменами.

https://ria.ru/20230829/sotrudnichestvo-1892926046.html

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цены на нефть, китай, ли цян, пекин, сша