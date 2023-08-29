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США не намерены подавлять Китай, заявила министр торговли Раймондо - РИА Новости, 29.08.2023
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15:51 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/ministr-1892927618.html
США не намерены подавлять Китай, заявила министр торговли Раймондо
США не намерены подавлять Китай, заявила министр торговли Раймондо - РИА Новости, 29.08.2023
США не намерены подавлять Китай, заявила министр торговли Раймондо
США не имеют намерения подавлять развитие Китая и разрывать с ним связи, заявила министр торговли США Джина Раймондо на встрече с премьером Госсовета КНР Ли... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:51
2023-08-29T15:51
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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. США не имеют намерения подавлять развитие Китая и разрывать с ним связи, заявила министр торговли США Джина Раймондо на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине. "Администрация (президента США Джо) Байдена поддерживает действия Китая по экономическому развитию и улучшению жизни людей. У нас нет намерения подавлять развитие Китая и разрывать с ним связи", - сказала Раймондо, слова которой приводит Центральное телевидение Китая. Она также отметила, что США готовы поддерживать взаимодействие с Китаем и нормальные торгово-экономические отношения, способствовать стабильному развитию двусторонних отношений. Раймондо 27-30 августа находится в Китае с визитом, где у нее запланированы встречи с высшими должностными лицами КНР и американскими бизнесменами.
https://ria.ru/20230829/sotrudnichestvo-1892926046.html
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цены на нефть, китай, ли цян, пекин, сша
Цены на нефть, Китай, Ли Цян, Пекин, США
США не намерены подавлять Китай, заявила министр торговли Раймондо

Министр торговли США: страна не намерена подавлять Китай и разрывать с ним связи

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. США не имеют намерения подавлять развитие Китая и разрывать с ним связи, заявила министр торговли США Джина Раймондо на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине.
«
"Администрация (президента США Джо) Байдена поддерживает действия Китая по экономическому развитию и улучшению жизни людей. У нас нет намерения подавлять развитие Китая и разрывать с ним связи", - сказала Раймондо, слова которой приводит Центральное телевидение Китая.
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Китай готов укреплять сотрудничество с США в торговой сфере
29 августа, 15:45
Она также отметила, что США готовы поддерживать взаимодействие с Китаем и нормальные торгово-экономические отношения, способствовать стабильному развитию двусторонних отношений.
Раймондо 27-30 августа находится в Китае с визитом, где у нее запланированы встречи с высшими должностными лицами КНР и американскими бизнесменами.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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