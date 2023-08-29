https://ria.ru/20230829/migranty-1892889303.html

Группа из 60 мигрантов атаковала польских пограничников

Группа из 60 мигрантов атаковала польских пограничников - РИА Новости, 29.08.2023

Группа из 60 мигрантов атаковала польских пограничников

Польские пограничники предотвратили попытку пересечения польско-белорусской границы группой из 60 агрессивно настроенных нелегальных мигрантов, сообщила в... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:29

2023-08-29T13:29

2023-08-29T13:30

польша

минск

белоруссия

александр лукашенко

евросоюз

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ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Польские пограничники предотвратили попытку пересечения польско-белорусской границы группой из 60 агрессивно настроенных нелегальных мигрантов, сообщила в социальной сети X (бывшая Twitter) Погранстража республики. "Двадцать восьмого августа в Польшу пытались нелегально проникнуть 60 человек. На территории отделения пограничной стражи в Дубиче-Церкевне группа агрессивно настроенных иностранцев форсировала границу и забросала камнями службы Польши. На место для устрашения была направленна машина Tajfun с водометами. Пересечение границы было предотвращено", - сообщили в ведомстве. Также в погранстраже отметили, что водометы машиной Tajfun не применялись. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20230828/vagner-1892689498.html

https://ria.ru/20230504/polsha-1869695306.html

польша

минск

белоруссия

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польша, минск, белоруссия, александр лукашенко, евросоюз