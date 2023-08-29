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СБУ разоблачила главу медкомиссии, "списывавшую" уклонистов - РИА Новости, 29.08.2023
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17:41 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/medkomissiiya-1892980310.html
СБУ разоблачила главу медкомиссии, "списывавшую" уклонистов
СБУ разоблачила главу медкомиссии, "списывавшую" уклонистов - РИА Новости, 29.08.2023
СБУ разоблачила главу медкомиссии, "списывавшую" уклонистов
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Киевской области главу военной медкомиссии и ее сообщников, которые за взятки выписали фиктивные документы о... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:41
2023-08-29T17:41
в мире
служба безопасности украины
украина
киевская область
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Киевской области главу военной медкомиссии и ее сообщников, которые за взятки выписали фиктивные документы о "плохом" состоянии здоровья полсотни уклонистам, сообщает пресс-служба СБУ. "Служба безопасности и Госбюро расследований Украины собрали доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевской области, которая причастна к системной коррупции. Чиновница действовала в составе преступной группы, в которую входило не менее 5 человек. Среди них – руководитель отделения местного военкомата со своим подчиненным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ, Отмечается, что организаторы сделки "заработали" более 10 миллионов гривен (более 270 тысяч долларов). За взятки они предлагали потенциальным призывникам свою "помощь" в уклонении от военной службы помощью фиктивных документов о плохом состоянии здоровья, на основании "белых билетов" должностные лица военкомата "списывали" уклонистов с военного учета. По данным следствия, должностные лица по смогли "списать" с учета более 50 уклонистов. Главе военной медкомиссии предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенные организованной группой" (статья 332), "Служебный подлог". Ранее по статье 332 были квалифицированы также преступные действия начальника отделения военкомата и еще двух сообщников. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230829/nachalnik-1892966317.html
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в мире, служба безопасности украины, украина, киевская область
В мире, Служба безопасности Украины, Украина, Киевская область
СБУ разоблачила главу медкомиссии, "списывавшую" уклонистов

СБУ разоблачила главу медкомиссии и ее сообщников, "списывавших" уклонистов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Киевской области главу военной медкомиссии и ее сообщников, которые за взятки выписали фиктивные документы о "плохом" состоянии здоровья полсотни уклонистам, сообщает пресс-служба СБУ.
«
"Служба безопасности и Госбюро расследований Украины собрали доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевской области, которая причастна к системной коррупции. Чиновница действовала в составе преступной группы, в которую входило не менее 5 человек. Среди них – руководитель отделения местного военкомата со своим подчиненным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ,
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Отмечается, что организаторы сделки "заработали" более 10 миллионов гривен (более 270 тысяч долларов). За взятки они предлагали потенциальным призывникам свою "помощь" в уклонении от военной службы помощью фиктивных документов о плохом состоянии здоровья, на основании "белых билетов" должностные лица военкомата "списывали" уклонистов с военного учета.
По данным следствия, должностные лица по смогли "списать" с учета более 50 уклонистов. Главе военной медкомиссии предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенные организованной группой" (статья 332), "Служебный подлог". Ранее по статье 332 были квалифицированы также преступные действия начальника отделения военкомата и еще двух сообщников.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
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