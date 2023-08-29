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Илона Маска не будут штрафовать за вождение с телефоном в руках, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2023
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13:01 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/mask-1892884177.html
Илона Маска не будут штрафовать за вождение с телефоном в руках, пишут СМИ
Илона Маска не будут штрафовать за вождение с телефоном в руках, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2023
Илона Маска не будут штрафовать за вождение с телефоном в руках, пишут СМИ
Американский предприниматель Илон Маск держал телефон в руках во время управления автомобилем, тем самым нарушив закон Калифорнии, однако местная полиция не... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:01
2023-08-29T13:01
в мире
калифорния
пало-альто
илон маск
tesla motors
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск держал телефон в руках во время управления автомобилем, тем самым нарушив закон Калифорнии, однако местная полиция не будет выписывать ему штраф, сообщает издание Verge со ссылкой на полицию. По данным издания, 25 августа Маск находился за рулем автомобиля во время поездки по городу Пало-Альто, где находится штаб-квартира компании Tesla Motors, и вел прямую трансляцию, держа телефон в руках, тем самым нарушив местный закон. "Если бы полицейский заметил водителя с телефоном в руке, он мог бы выписать водителю штраф за нарушение закона Калифорнии, предписывающего водителям использовать гарнитуру громкой связи. Поскольку ни один сотрудник полиции лично не был свидетелем происходящего, штраф не выписывается", - передает Verge слова капитана полиции Джеймса Райфшнайдера. При этом, как отмечает издание, сомнений в том, что за рулем автомобиля находился миллиардер Илон Маск нет: на прямой трансляции было отчетливо видно, что на водительском сидении находился именно он.
https://ria.ru/20230825/mask-1892127869.html
https://rsport.ria.ru/20230816/mask-1890355997.html
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в мире, калифорния, пало-альто, илон маск, tesla motors
В мире, Калифорния, Пало-Альто, Илон Маск, Tesla motors
Илона Маска не будут штрафовать за вождение с телефоном в руках, пишут СМИ

Verge: полиция Калифорнии не будет штрафовать Маска за вождение с телефоном

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск держал телефон в руках во время управления автомобилем, тем самым нарушив закон Калифорнии, однако местная полиция не будет выписывать ему штраф, сообщает издание Verge со ссылкой на полицию.
По данным издания, 25 августа Маск находился за рулем автомобиля во время поездки по городу Пало-Альто, где находится штаб-квартира компании Tesla Motors, и вел прямую трансляцию, держа телефон в руках, тем самым нарушив местный закон.
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"Если бы полицейский заметил водителя с телефоном в руке, он мог бы выписать водителю штраф за нарушение закона Калифорнии, предписывающего водителям использовать гарнитуру громкой связи. Поскольку ни один сотрудник полиции лично не был свидетелем происходящего, штраф не выписывается", - передает Verge слова капитана полиции Джеймса Райфшнайдера.
При этом, как отмечает издание, сомнений в том, что за рулем автомобиля находился миллиардер Илон Маск нет: на прямой трансляции было отчетливо видно, что на водительском сидении находился именно он.
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В миреКалифорнияПало-АльтоИлон МаскTesla motors
 
 
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