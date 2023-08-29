https://ria.ru/20230829/kuzbass-1892895266.html

В Кузбассе ввели запрет на продажу энергетиков детям

В Кузбассе ввели запрет на продажу энергетиков детям - РИА Новости, 29.08.2023

В Кузбассе ввели запрет на продажу энергетиков детям

В Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева вводится запрет на продажу энергетиков детям, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:58

2023-08-29T13:58

2023-08-29T13:58

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 29 авг – РИА Новости. В Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева вводится запрет на продажу энергетиков детям, сообщает пресс-служба правительства региона. "На финальном заседании парламента Кузбасса действующего созыва депутаты в двух чтениях приняли закон "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков". Инициатором введения этих ограничений стал губернатор Сергей Цивилев, народные избранники его в этом полностью поддержали и разработали соответствующий законопроект", – говорится в сообщении. "Защита наших детей, в том числе забота об их здоровье, — наша первоочередная задача. Они не всегда сами могут осознать опасность каких-то действий, в том числе употребления энергетиков. Ко мне неоднократно обращались родители подростков, в частности, этот вопрос подняли зрители прямой линии в конце июля", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что в настоящее время продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков не регулируется федеральным законодательством. Принимая во внимание их потенциальный вред для здоровья, законодатели Кузбасса запретили продажу энергетиков на территории региона лицам, не достигшим 18 лет. Также законом запрещена продажа энергетических напитков через торговые автоматы, в образовательных и медицинских организациях. Уточняется, что закон вступит в силу 1 марта 2024 года.

https://ria.ru/20230828/energetiki-1892674397.html

https://rsport.ria.ru/20210906/energetiki-1748795380.html

кемеровская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей цивилев, кемеровская область