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Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с 16 августа
Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с 16 августа - РИА Новости, 29.08.2023
Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с 16 августа
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 рублей впервые с 16 августа, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:38
2023-08-29T13:38
2023-08-29T13:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 рублей впервые с 16 августа, следует из данных торговой площадки.К 13.38 мск курс доллара растет на 68 копеек - до 95,99 рубля. Минутами ранее курс американской валюты максимально поднимался до 96,02 рубля.Юань в это же время дорожает на 9 копеек - до 13,15 рубля, евро - на 56 копеек, до 103,74 рубля.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с 16 августа
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 рублей впервые с 16 августа