https://ria.ru/20230829/kurs-1892891490.html

Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с 16 августа

Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с 16 августа - РИА Новости, 29.08.2023

Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с 16 августа

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 рублей впервые с 16 августа, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:38

2023-08-29T13:38

2023-08-29T13:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 рублей впервые с 16 августа, следует из данных торговой площадки.К 13.38 мск курс доллара растет на 68 копеек - до 95,99 рубля. Минутами ранее курс американской валюты максимально поднимался до 96,02 рубля.Юань в это же время дорожает на 9 копеек - до 13,15 рубля, евро - на 56 копеек, до 103,74 рубля.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа