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Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с 16 августа - РИА Новости, 29.08.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
13:38 29.08.2023 (обновлено: 13:42 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/kurs-1892891490.html
Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с 16 августа
Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с 16 августа - РИА Новости, 29.08.2023
Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с 16 августа
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 рублей впервые с 16 августа, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:38
2023-08-29T13:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 рублей впервые с 16 августа, следует из данных торговой площадки.К 13.38 мск курс доллара растет на 68 копеек - до 95,99 рубля. Минутами ранее курс американской валюты максимально поднимался до 96,02 рубля.Юань в это же время дорожает на 9 копеек - до 13,15 рубля, евро - на 56 копеек, до 103,74 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с 16 августа

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 рублей впервые с 16 августа

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 рублей впервые с 16 августа, следует из данных торговой площадки.
К 13.38 мск курс доллара растет на 68 копеек - до 95,99 рубля. Минутами ранее курс американской валюты максимально поднимался до 96,02 рубля.
Юань в это же время дорожает на 9 копеек - до 13,15 рубля, евро - на 56 копеек, до 103,74 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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