https://ria.ru/20230829/korruptsiya-1892846154.html

"Уничтожат": Зеленского предупредили об ужасных результатах его решения

"Уничтожат": Зеленского предупредили об ужасных результатах его решения - РИА Новости, 29.08.2023

"Уничтожат": Зеленского предупредили об ужасных результатах его решения

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения может породить новые проблемы, пишет Politico. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T11:24

2023-08-29T11:24

2023-08-29T11:54

в мире

киев

брюссель

владимир зеленский

украина

евросоюз

служба безопасности украины

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:939:2048:2091_1920x0_80_0_0_2f0de22d2d6edc71790dfdf5e3c56829.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Инициатива президента Украины Владимира Зеленского приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения может породить новые проблемы, пишет Politico."В украинских антикоррупционных ведомствах растет обеспокоенность тем, что план Зеленского выведет из-под их контроля важнейшие коррупционные дела и передаст их в Службу безопасности Украины, которая находится в непосредственном ведении президента. Потенциально СБУ может иметь полномочия "похоронить" дела о коррупции с участием высших чиновников", — сообщило издание со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников, пожелавших остаться анонимными.По мнению руководителя украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, такая мера, в отличие от заявленных целей, направлена исключительно на защиту верхушки власти."СБУ будет расследовать те же дела, что и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — Прим. ред.), а это значит, что доказательства по "чувствительным" для администрации президента делам уничтожат", — выразил он свои опасения.Коррупционные скандалы на Украине привлекли особое внимание общественности на фоне призывов Киева начать переговоры о членстве в Европейском союзе, говорится в материале.Несмотря на статус кандидата в ЕС, Украина не выполнила даже половины обязательных требований, поставленных Брюсселем, в списке которых числится избавление от коррупции. Аналогичная ситуация и с НАТО.Ранее Владимир Зеленский в интервью заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время действия военного положения. Он отметил, что подобная законодательная инициатива может поступить в парламент в течение недели.По закону Украины за госизмену в период военного положения предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892742220.html

https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892560981.html

киев

брюссель

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, брюссель, владимир зеленский, украина, евросоюз, служба безопасности украины, politico