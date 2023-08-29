https://ria.ru/20230829/koran-1893024597.html
TikTok отключила монетизацию контента для мигранта, сжигавшего Коран
TikTok отключила монетизацию контента для мигранта, сжигавшего Коран - РИА Новости, 29.08.2023
TikTok отключила монетизацию контента для мигранта, сжигавшего Коран
Социальная сеть TikTok отключила функцию отправки подарков для аккаунта организатора акций с сожжением Корана в Швеции мигранта Салвана Момики, теперь он не... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T21:56
2023-08-29T21:56
2023-08-29T21:56
технологии
швеция
tiktok
организация исламского сотрудничества
дания
китай
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Социальная сеть TikTok отключила функцию отправки подарков для аккаунта организатора акций с сожжением Корана в Швеции мигранта Салвана Момики, теперь он не сможет их монетизировать, сообщает Sveriges Radio со ссылкой на соцсеть. "Платформа социальных сетей Tiktok отключила функцию подарков в аккаунте известного сжигателя Корана Салвана Момики. Это подтверждает Tiktok для Ekot (служба новостей шведской национальной радиовещательной компании Sveriges Radio - ред.)" - говорится в сообщении радио. Как отметила газета Aftonbladet, Момика почти ежедневно выходит в эфир в TikTok, где зрители дарят ему подарки, которые тот может монетизировать. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
https://ria.ru/20230826/koran-1892421717.html
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технологии, швеция, tiktok, организация исламского сотрудничества, дания, китай
Технологии, Швеция, TikTok, Организация исламского сотрудничества, Дания, Китай
TikTok отключила монетизацию контента для мигранта, сжигавшего Коран
TikTok отключила монетизацию контента для мигранта в Швеции, сжигавшего Коран