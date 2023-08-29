https://ria.ru/20230829/konkurs-1893016963.html

В Москве объявили победителей конкурса "Лидеры возрождения"

В Москве объявили победителей конкурса "Лидеры возрождения" - РИА Новости, 29.08.2023

В Москве объявили победителей конкурса "Лидеры возрождения"

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал конкурс "Лидеры возрождения" не только пространством для соревнований, но и... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T20:54

2023-08-29T20:54

2023-08-29T20:54

луганская народная республика

россия

сергей кириенко

херсонская область

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал конкурс "Лидеры возрождения" не только пространством для соревнований, но и возможностью найти соратников и союзников. В Москве завершился объединенный финал, были объявлены 104 победителя кадровых конкурсов "Лидеры возрождения", которые проводились в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. "Ничего нельзя сделать в одиночку, какими бы талантливым вы не были. Мы еще на старте все время говорили, воспользуйтесь конкурсом не только как пространством соревновательным, показать себя, проверить силы, чему-то научиться. Рядом с вами в этом зале еще 299 очень талантливых, ярких, сильных людей. Если вы пойдете по жизни с 299 соратниками, союзниками, партнерами одной командой, силы каждого из вас вырастут не в 300 раз, они вырастут гораздо больше", - сказал Кириенко, выступая перед финалистами и победителями "Лидеров возрождения". Также Кириенко отметил, как важно понимать государственным служащим, для чего они работают. "Здесь государственная служба происходит от слова "служение", и никак по-другому. Очень важно понимать, для чего, для кого ты служишь. Ты служишь для своей страны, ты служишь для людей, и если вот это понимание всегда есть с тобой, что все, что ты делаешь, это для страны, это для людей, которым ты служишь, для будущих поколений, тогда все у вас обязательно получится", - сказал Кириенко и пожелал участникам удачи. Конкурсы под общим названием "Лидеры возрождения" проводятся впервые, они были запущены в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. Целью конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.

https://ria.ru/20230828/konkurs-1892681301.html

https://ria.ru/20230824/fond-1892101927.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, россия, сергей кириенко, херсонская область