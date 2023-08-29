https://ria.ru/20230829/kmsp-1893087051.html

КМСП предлагает ввести "зонтичные" поручительства для возведения гостиниц

КМСП предлагает ввести "зонтичные" поручительства для возведения гостиниц - РИА Новости, 30.08.2023

КМСП предлагает ввести "зонтичные" поручительства для возведения гостиниц

Корпорация МСП (КМСП) предлагает запустить специальный отраслевой механизм "зонтичных" поручительств с повышенным уровнем потерь для поддержки инвестиционных... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-29T19:10

2023-08-29T19:10

2023-08-30T10:49

россия

корпорация мсп

александр исаевич

андрей белоусов

максим решетников

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) предлагает запустить специальный отраслевой механизм "зонтичных" поручительств с повышенным уровнем потерь для поддержки инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства в гостиничном бизнесе, сообщает пресс-служба КМСП. С таким предложением в рамках стратегической сессии правительства РФ по развитию туризма выступил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Благодаря реализации этой инициативы, банки смогут выдать малому и среднему бизнесу 20 миллиардов рублей до 2030 года, говорится в сообщении. "Корпорация МСП в рамках "зонтичных" поручительств уже поручается за бизнес перед банками, однако существующего уровня потерь недостаточно для поддержки именно инвестиционных гостиничных проектов. Решением может стать запуск специального "зонтичного" механизма с повышенным уровнем потерь для гостиничного бизнеса. Банки будут активнее кредитовать долгосрочные проекты на большие суммы, так как 50% риска возьмет на себя государство в лице Корпорации МСП", — цитирует пресс-служба Исаевича. По его словам, для обеспечения банковского финансирования гостиничного бизнеса на общую сумму 20 миллиардов рублей до 2030 года максимальные бюджетные затраты составят до одного миллиарда рублей. В свою очередь, бизнес инвестирует около пяти миллиардов рублей. Все это позволит создать восемь тысяч новых гостиничных номеров и модернизировать 12 тысяч имеющихся. "У сектора МСП в гостиничном бизнесе есть большой запрос на развитие и масштабирование, компании готовы активно инвестировать. Но им нужна большая поддержка государства. Строительство и масштабная реконструкция гостиниц относятся к долгосрочным инвестпроектам с очень продолжительным периодом окупаемости. Поэтому банки предъявляют повышенные требования к залогам для компенсации рисков", — отметил Исаевич. Он подчеркнул, что сегодня у малого и среднего бизнеса растет потребность в заемном финансировании. Так, доля кредитования МСП в этом году показывает двукратный рост по сравнению с прошлым годом. В этот показатель существенный вклад делает господдержка, на которую приходится каждый третий рубль. При этом 90% господдержки сконцентрировано на стимулировании инвесткредитования. "Драйвером стал запуск совместной программы Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП. За счет нее малый и средний бизнес привлек 16,7 миллиарда рублей на реализацию 148 проектов. В этом году средства уже получили 54 гостиничных проекта на 7,5 миллиарда рублей. За счет этих средств будет создано и модернизировано более трех тысяч номеров", — заключил генеральный директор Корпорации МСП. Как сообщил на сессии глава Минэкономразвития Максим Решетников, вместе с бизнесом, экспертами, регионами определены шесть ключевых приоритетов, нацеленных на расширение предложения в туризме. "Основной – наращивание номерного фонда. Сейчас у нас в популярных точках притяжения и в сезон загрузка предельная. Текущий номерной фонд принимает 73 миллиона туристов. С учетом новых точек притяжения, развития круглогодичной инфраструктуры, к 2030 году действующие гостиницы смогут принять дополнительно 21 миллион туристов. Тем самым выйдем на среднюю загрузку по году в 52%, что является минимальным уровнем безубыточной работы отельеров", – подчеркнул Решетников, слова которого приводятся на сайте ведомства. По оценке министерства, потенциал развития туризма составляет 140 миллионов турпоездок до 2030 года, из них 53 миллиона – это новые поездки. Поддержка и развитие МСП осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230829/obuchenie-1892852614.html

https://ria.ru/20230824/astrakhan-1891824676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов, максим решетников