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Жителей брянского поселка Климово призвали оставаться дома - РИА Новости, 29.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:58 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/klimovo-1893007465.html
Жителей брянского поселка Климово призвали оставаться дома
Жителей брянского поселка Климово призвали оставаться дома - РИА Новости, 29.08.2023
Жителей брянского поселка Климово призвали оставаться дома
Глава администрации Климовского района Брянской области Александр Исаев призвал жителей поселка Климово пока оставаться дома и в целях безопасности не... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T19:58
2023-08-29T19:58
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
климовский район
украина
александр богомаз
александр исаев
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Глава администрации Климовского района Брянской области Александр Исаев призвал жителей поселка Климово пока оставаться дома и в целях безопасности не передвигаться по улицам из-за украинских обстрелов. Об \том он написал в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после обстрела со стороны Украины поселка Климово Брянской области погибли мужчина и женщина. &quot;Убедительная просьба оставаться дома и не посещать места массового скопления! Не игнорируйте данную информацию! В настоящее время еще небезопасно передвижение по улицам посёлка!&quot;, – написал глава района.Он призвал всех жителей сохранять спокойствие. Климовский район является одним из шести приграничных районов Брянской области, он неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230829/pogibshie-1893006267.html
брянская область
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происшествия, брянская область, климовский район, украина, александр богомаз, александр исаев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Климовский район, Украина, Александр Богомаз, Александр Исаев
Жителей брянского поселка Климово призвали оставаться дома

Власти призвали жителей брянского поселка Климово остаться дома из-за обстрелов

© Кадр видео очевидцаЖилой дом в Климово Брянской области после обстрела
Жилой дом в Климово Брянской области после обстрела
© Кадр видео очевидца
Жилой дом в Климово Брянской области после обстрела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Глава администрации Климовского района Брянской области Александр Исаев призвал жителей поселка Климово пока оставаться дома и в целях безопасности не передвигаться по улицам из-за украинских обстрелов. Об \том он написал в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после обстрела со стороны Украины поселка Климово Брянской области погибли мужчина и женщина.
«

"Убедительная просьба оставаться дома и не посещать места массового скопления! Не игнорируйте данную информацию! В настоящее время еще небезопасно передвижение по улицам посёлка!", – написал глава района.

Он призвал всех жителей сохранять спокойствие.
Климовский район является одним из шести приграничных районов Брянской области, он неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьКлимовский районУкраинаАлександр БогомазАлександр Исаев
 
 
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