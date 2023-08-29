https://ria.ru/20230829/klimovo-1893007465.html

Жителей брянского поселка Климово призвали оставаться дома

Жителей брянского поселка Климово призвали оставаться дома - РИА Новости, 29.08.2023

Жителей брянского поселка Климово призвали оставаться дома

Глава администрации Климовского района Брянской области Александр Исаев призвал жителей поселка Климово пока оставаться дома и в целях безопасности не... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T19:58

2023-08-29T19:58

2023-08-29T19:58

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

климовский район

украина

александр богомаз

александр исаев

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Глава администрации Климовского района Брянской области Александр Исаев призвал жителей поселка Климово пока оставаться дома и в целях безопасности не передвигаться по улицам из-за украинских обстрелов. Об \том он написал в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после обстрела со стороны Украины поселка Климово Брянской области погибли мужчина и женщина. "Убедительная просьба оставаться дома и не посещать места массового скопления! Не игнорируйте данную информацию! В настоящее время еще небезопасно передвижение по улицам посёлка!", – написал глава района.Он призвал всех жителей сохранять спокойствие. Климовский район является одним из шести приграничных районов Брянской области, он неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230829/pogibshie-1893006267.html

брянская область

климовский район

украина

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Наталья Макарова

происшествия, брянская область, климовский район, украина, александр богомаз, александр исаев