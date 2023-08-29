https://ria.ru/20230829/kitay-1892974975.html

Китай надеется на увеличение числа прямых рейсов с США

Китай надеется на увеличение числа прямых рейсов с США - РИА Новости, 29.08.2023

Китай надеется на увеличение числа прямых рейсов с США

Китай надеется на увеличение количества прямых рейсов с США, а также на облегчение процедуры подачи документов на американскую визу для китайских граждан,... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:28

2023-08-29T17:28

2023-08-29T17:28

китай

сша

пекин

в мире

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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китай надеется на увеличение количества прямых рейсов с США, а также на облегчение процедуры подачи документов на американскую визу для китайских граждан, заявил министр культуры и туризма Китая Ху Хэпин на встрече с министром торговли США Джиной Раймондо в Пекине. "Надеемся, что США будут двигаться навстречу Китаю, увеличат количество прямых рейсов в страны друг друга … облегчат гражданам Китая процедуру подачи документов на получение визы в США, прекратят необоснованные проверки и причинение неудобств китайским гражданам и группам граждан, направляющимся в США, создадут лучшие условия для взаимных путешествий", - сказал Ху Хэпин, слова которого приводятся на сайте ведомства. Министр также отметил, что Китай и США должны поощрять своих граждан больше путешествовать в страны друг друга, больше взаимодействовать, устранять барьеры, укреплять взаимопонимание. Раймондо 27-30 августа находится в Китае с визитом, где у нее запланированы встречи с высшими должностными лицами КНР и американскими бизнесменами.

https://ria.ru/20230829/sotrudnichestvo-1892926046.html

китай

сша

пекин

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, сша, пекин, в мире