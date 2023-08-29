https://ria.ru/20230829/kitay-1892736647.html

"Фукусима" и радиационные страхи: Китай показывает зубы

"Фукусима" и радиационные страхи: Китай показывает зубы - РИА Новости, 29.08.2023

"Фукусима" и радиационные страхи: Китай показывает зубы

Граждане КНР скупают и везут домой соль в Приморском крае после начала сброса радиоактивной воды с японской АЭС "Фукусима-1", плюс прочие истории на ту же тему: РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T08:00

2023-08-29T08:00

2023-08-29T08:02

аналитика

китай

япония

фукусима-1

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Граждане КНР скупают и везут домой соль в Приморском крае после начала сброса радиоактивной воды с японской АЭС "Фукусима-1", плюс прочие истории на ту же тему: тут много такого, что сразу в глаза не бросается. А жаль, потому что сюжет предельно интересный. Он сводится к тому, что Китай с явным удовольствием учит своего соседа приличному поведению и в своих наставлениях одновременно прав и неправ.Давайте вспомним, что японская нация очень даже трепетно относится к природе и что с наукой — в том числе по части радиации — в этой стране все хорошо. То есть можно себе представить, что специалисты там искренне считают: постепенный, растянутый на 40 лет сброс воды из хранилищ "Фукусимы" вполне безопасен как для прибрежных вод самой Японии, так и для океана в целом. Да и российские эксперты говорят, что рыбу оттуда можно есть спокойно, а если что, то за ее качеством внимательно наблюдают.Почему же тогда Пекин стал дирижером хора протестов как минимум по Тихоокеанскому региону? А протесты грандиозны — и только начинаются. Они идут в Южной Корее (сосед и партнер Японии), на островных территориях типа Фиджи, в Таиланде и Малайзии. И не нужно недооценивать возможности КНР поддерживать страсти на сильном огне: у этой страны есть прекрасное англоязычное телевидение, интернет-издания и многое другое. Они подбрасывают в огонь все новые факты — да хотя бы кадры антияпонских демонстраций в регионе, чтобы протестующие не чувствовали себя одинокими, плюс оценки экспертов и даже карикатуры.Разгадка смысла этой акции лежит на поверхности — например, в заявлении МИД КНР. Ключевая фраза там звучит так: японское правительство "не доказало легитимность и законность решения о сбросе воды в океан" и "не провело подробных консультаций с другими акционерами", а ведь "океан принадлежит всему человечеству". Тем более что тут есть конвенции ООН и прочее международное право, обязывающее консультироваться.На самом деле консультации японское правительство провело, но в узком кругу. И получило "удовлетворение" их результатами со стороны того самого узкого круга в лице США. Вот тут-то Пекин и пошел в прорыв со словами-эквивалентами "что, сынку, помогли тебе твои ляхи?".Понятно, что китайская нация и еще половина Азии помнят японские зверства на оккупированных территориях в годы Второй мировой. Но то было раньше, а как насчет сейчас? Проблема — в политическом мышлении всего японского правящего класса. Он слишком радостно смирился со своим статусом потерпевшей поражение и оккупированной Америкой страны и во множестве сюжетов не мыслит себя в роли самостоятельной силы. США втягиваются в холодную войну с СССР — и Япония, по сути, отказывается от уже подписанного с Москвой мирного договора, включая вопрос Курил и прочего; США выстраивают в Азии альянс с участием Японии и Южной Кореи против Китая — и Токио берет под козырек. За это получает… что? Заголовок в американском журнале Foreign Affairs "Япония — новый лидер либерального миропорядка в Азии"? А вот вам лидерство, говорят в Китае: получите полную потерю лица.И, по сути, подсказывают, как надо было поступить. Смотри выше: провести консультации со всеми в регионе, а не думать, что американского "удовлетворения" хватит. Да и по всем прочим вопросам надо советоваться с соседями, вот что имеет в виду Китай. А иначе еще не раз получите то, что сейчас получаете по поводу воды с "Фукусимы".Это интересная история потому, что раньше считалось: только США и Запад умеют наводить страхи чуть ли не на все население мира. Кампании страха и еще ненависти к тем, кто не боится, — это же была их классика: от ужасов "пассивного курения" до кошмаров "китайского вируса", от "планетарной катастрофы" с климатом до невыносимого доминирования мужчин. Всех и везде запугать не удавалось, но целевая аудитория выявилась четко. Это не очень грамотные бабушки и (в меньших количествах) особо агрессивные мужчины. И тут Китай пытается объяснить, что монополии на такое оружие у Запада нет и другие могут им воспользоваться.

https://ria.ru/20230828/kitay-1892635353.html

https://ria.ru/20230827/vizit-1892492272.html

https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html

https://ria.ru/20230825/posolstvo-1892221818.html

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аналитика, китай, япония, фукусима-1, оон, сша