https://ria.ru/20230829/king-1892804279.html
В США признались, что им не удалось реализовать мечту Мартина Лютера Кинга
В США признались, что им не удалось реализовать мечту Мартина Лютера Кинга - РИА Новости, 29.08.2023
В США признались, что им не удалось реализовать мечту Мартина Лютера Кинга
Чаяния американского гражданского активиста и правозащитника Мартина Лютера Кинга-младшего о расовом равенстве и социальной справедливости в США так и остаются... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T02:08
2023-08-29T02:08
2023-08-29T02:08
в мире
сша
мартин лютер кинг
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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Чаяния американского гражданского активиста и правозащитника Мартина Лютера Кинга-младшего о расовом равенстве и социальной справедливости в США так и остаются недостижимыми 60 лет спустя после его исторического марша на Вашингтон, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Кинг 28 августа 1963 года выступил перед многотысячной толпой с исторической речью "У меня есть мечта". В ней он указал на социальные проблемы и сохраняющийся расизм в США. Накануне 60-й годовщины его выступления 21-летний белый американец расстрелял посетителей магазина в Джексонвилле во Флориде, три человека погибли. Перед тем как открыть стрельбу он выкрикивал расистские лозунги. "Речь все еще представляет интерес для изучения, но не только потому, что она предвещала, а это болезненный отход от самых ужасных форм американского апартеида, но и потому, что она не осмелилась признать тогда", – сказал профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн По его мнению, успех Кинга в продвижении программы социального равенства для афроамериканцев был во многом обусловлен противостоянием США с правозащитными движениями по всему миру, которые заставили страну обратить внимание на несправедливости, игнорируемые на протяжении столетия после гражданской войны 1861-1865 годов. "К августу 1963 года США находились в состоянии холодной войны с Советским Союзом, и им оказалось трудно выступать в качестве защитника прав человека в то время как их самих сотрясал неоапартеид, поэтому с "законами Джима Кроу" (неофициальное название законов о расовой сегрегации в некоторых штатах в 1890-1964 годах – ред.) надо было покончить", – пояснил историк. Именно на этом фоне, по его словам, Мартин Лютер Кинг возник в качестве национального лидера правозащитного движения, однако как в гражданском обществе, так и в политике по-прежнему сохранились мощные силы ненависти и расизма. "Увы, менее чем пять лет спустя он был убит – так решительно на национальном уровне его идее о справедливости противостояли реакционные силы. И, к сожалению, они все еще остаются и сейчас", – указал Хорн. Это мнение разделяет профессор политологии Калифорнийского государственного университета Бо Гросскап. По его словам, время показало, насколько наивны были надежды Кинга и его сторонников. "К сожалению, время и имевшие место события <...> напомнили нам о наивности надежд <...>, которые напрямую вынуждены противостоять сегодняшнему климату, где фашистские лидеры открыто и без стыда заявляют о том, что лишь они представляют идеи, о которых говорил Мартин Лютер Кинг, и в котором выгода рабовладельческого строя обсуждается открыто и поддерживается политически", – сказал эксперт. По его словам, "нет сомнений в том, что речь "У меня есть мечта" обрела культовое значение и изначально служила боевым кличем нереализованных обещаний американской мечты". Он отметил, что в речи "все еще слышны яростные амбиции, напоминающие нам о том, как далеко можно пойти за голосом одного человека", убежденного в необходимости перемен. Историк и политический комментатор Дэн Лазар указывает, что даже Кинг в своей известной речи не смог избежать того, чтобы не поддаться на вводящий в заблуждение миф об американской исключительности и уникальности в мировой истории. "У меня есть мечта, что однажды эта страна восстанет и воплотит в жизнь истинный смысл своего кредо: "Мы считаем самоочевидными истину, что все люди созданы равными", — цитирует Лазар историческую речь Кинга. Однако, по его словам, именно здесь кроется парадокс американского либерализма – вера в необходимость постоянного возвращения к "оригинальным истинам, которые делают их великими". По мнению комментатора, такое мышление "основано на идее о том, что истина кроется в прошлом и судьба Америки, уникальнейшей из всех стран, – постоянно раскрываться во все более совершенной форме". По его словам, "реальность же – иная". "Америка ничем не идеальнее Франции, Германии или Лихтенштейна. Прогресс не означает обновление. Напротив, это процесс, в котором прошлое постоянно низвергается, чтобы общество могло двигаться вперед еще более уверенно", – отметил он.
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в мире, сша, мартин лютер кинг
В мире, США, Мартин Лютер Кинг
В США признались, что им не удалось реализовать мечту Мартина Лютера Кинга
Эксперты: 60 лет не хватило, чтобы реализовать мечту Мартина Лютера Кинга в США
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Чаяния американского гражданского активиста и правозащитника Мартина Лютера Кинга-младшего о расовом равенстве и социальной справедливости в США так и остаются недостижимыми 60 лет спустя после его исторического марша на Вашингтон, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Кинг 28 августа 1963 года выступил перед многотысячной толпой с исторической речью "У меня есть мечта". В ней он указал на социальные проблемы и сохраняющийся расизм в США. Накануне 60-й годовщины его выступления 21-летний белый американец расстрелял посетителей магазина в Джексонвилле
во Флориде
, три человека погибли. Перед тем как открыть стрельбу он выкрикивал расистские лозунги.
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"Речь все еще представляет интерес для изучения, но не только потому, что она предвещала, а это болезненный отход от самых ужасных форм американского апартеида, но и потому, что она не осмелилась признать тогда", – сказал профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн
По его мнению, успех Кинга в продвижении программы социального равенства для афроамериканцев был во многом обусловлен противостоянием США с правозащитными движениями по всему миру, которые заставили страну обратить внимание на несправедливости, игнорируемые на протяжении столетия после гражданской войны 1861-1865 годов.
«
"К августу 1963 года США находились в состоянии холодной войны с Советским Союзом, и им оказалось трудно выступать в качестве защитника прав человека в то время как их самих сотрясал неоапартеид, поэтому с "законами Джима Кроу" (неофициальное название законов о расовой сегрегации в некоторых штатах в 1890-1964 годах – ред.) надо было покончить", – пояснил историк.
Именно на этом фоне, по его словам, Мартин Лютер Кинг возник в качестве национального лидера правозащитного движения, однако как в гражданском обществе, так и в политике по-прежнему сохранились мощные силы ненависти и расизма.
"Увы, менее чем пять лет спустя он был убит – так решительно на национальном уровне его идее о справедливости противостояли реакционные силы. И, к сожалению, они все еще остаются и сейчас", – указал Хорн.
Это мнение разделяет профессор политологии Калифорнийского государственного университета Бо Гросскап. По его словам, время показало, насколько наивны были надежды Кинга и его сторонников.
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"К сожалению, время и имевшие место события <...> напомнили нам о наивности надежд <...>, которые напрямую вынуждены противостоять сегодняшнему климату, где фашистские лидеры открыто и без стыда заявляют о том, что лишь они представляют идеи, о которых говорил Мартин Лютер Кинг, и в котором выгода рабовладельческого строя обсуждается открыто и поддерживается политически", – сказал эксперт.
По его словам, "нет сомнений в том, что речь "У меня есть мечта" обрела культовое значение и изначально служила боевым кличем нереализованных обещаний американской мечты". Он отметил, что в речи "все еще слышны яростные амбиции, напоминающие нам о том, как далеко можно пойти за голосом одного человека", убежденного в необходимости перемен.
Историк и политический комментатор Дэн Лазар указывает, что даже Кинг в своей известной речи не смог избежать того, чтобы не поддаться на вводящий в заблуждение миф об американской исключительности и уникальности в мировой истории.
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"У меня есть мечта, что однажды эта страна восстанет и воплотит в жизнь истинный смысл своего кредо: "Мы считаем самоочевидными истину, что все люди созданы равными", — цитирует Лазар историческую речь Кинга.
Однако, по его словам, именно здесь кроется парадокс американского либерализма – вера в необходимость постоянного возвращения к "оригинальным истинам, которые делают их великими". По мнению комментатора, такое мышление "основано на идее о том, что истина кроется в прошлом и судьба Америки
, уникальнейшей из всех стран, – постоянно раскрываться во все более совершенной форме".
По его словам, "реальность же – иная". "Америка ничем не идеальнее Франции
, Германии
или Лихтенштейна
. Прогресс не означает обновление. Напротив, это процесс, в котором прошлое постоянно низвергается, чтобы общество могло двигаться вперед еще более уверенно", – отметил он.
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