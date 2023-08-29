https://ria.ru/20230829/kamni-1892983797.html

Француз пытался вывезти с пляжа в Сардинии 41 килограмм камней

Француз пытался вывезти с пляжа в Сардинии 41 килограмм камней - РИА Новости, 29.08.2023

Француз пытался вывезти с пляжа в Сардинии 41 килограмм камней

Итальянские таможенники задержали в Сардинии гражданина Франции при попытке сесть на паром с грузом в 41 килограмм камней и гальки, вывоз которых с острова... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:51

2023-08-29T17:51

2023-08-29T19:03

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РИМ, 29 авг — РИА Новости. Итальянские таможенники задержали в Сардинии гражданина Франции при попытке сесть на паром с грузом в 41 килограмм камней и гальки, вывоз которых с острова запрещен. Как сообщило Таможенное управление, турист собирался провезти контрабанду в машине, взяв билет на паром от Порто-Торрес на севере острова до Ниццы. Согласно местному закону от 2017 года, попавшемуся на воровстве грозит штраф на сумму от 500 до 3000 евро. Таможенники опубликовали фотографию захваченных камней и гальки, которые заняли небольшой письменный стол. Размер отдельных экземпляров доходит до регбийного мяча. Ценный груз вернется на родной пляж на западе Сардинии, где о нем позаботятся сотрудники местного природного парка. Сардиния, известная своими пляжами и чистотой моря, годами страдает от туристов и обычных дельцов, вывозящих за ее пределы белый вулканический песок, камни, гальку и ракушки. Масштабы контрабанды исчисляются тоннами в год, а штрафы даже за бутылку с песком доходят до тысячи евро.

https://ria.ru/20230607/slitki-1876720381.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сардиния, франция, ницца, в мире