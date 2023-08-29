https://ria.ru/20230829/kamni-1892983797.html
Француз пытался вывезти с пляжа в Сардинии 41 килограмм камней
Француз пытался вывезти с пляжа в Сардинии 41 килограмм камней - РИА Новости, 29.08.2023
Француз пытался вывезти с пляжа в Сардинии 41 килограмм камней
Итальянские таможенники задержали в Сардинии гражданина Франции при попытке сесть на паром с грузом в 41 килограмм камней и гальки, вывоз которых с острова... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:51
2023-08-29T17:51
2023-08-29T19:03
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РИМ, 29 авг — РИА Новости. Итальянские таможенники задержали в Сардинии гражданина Франции при попытке сесть на паром с грузом в 41 килограмм камней и гальки, вывоз которых с острова запрещен. Как сообщило Таможенное управление, турист собирался провезти контрабанду в машине, взяв билет на паром от Порто-Торрес на севере острова до Ниццы. Согласно местному закону от 2017 года, попавшемуся на воровстве грозит штраф на сумму от 500 до 3000 евро. Таможенники опубликовали фотографию захваченных камней и гальки, которые заняли небольшой письменный стол. Размер отдельных экземпляров доходит до регбийного мяча. Ценный груз вернется на родной пляж на западе Сардинии, где о нем позаботятся сотрудники местного природного парка. Сардиния, известная своими пляжами и чистотой моря, годами страдает от туристов и обычных дельцов, вывозящих за ее пределы белый вулканический песок, камни, гальку и ракушки. Масштабы контрабанды исчисляются тоннами в год, а штрафы даже за бутылку с песком доходят до тысячи евро.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сардиния, франция, ницца, в мире
Сардиния, Франция, Ницца, В мире
Француз пытался вывезти с пляжа в Сардинии 41 килограмм камней
Француз пытался вывезти с пляжа в Сардинии 41 килограмм камней и гальки
РИМ, 29 авг — РИА Новости. Итальянские таможенники задержали в Сардинии гражданина Франции при попытке сесть на паром с грузом в 41 килограмм камней и гальки, вывоз которых с острова запрещен.
Как сообщило Таможенное управление, турист собирался провезти контрабанду в машине, взяв билет на паром от Порто-Торрес на севере острова до Ниццы
. Согласно местному закону от 2017 года, попавшемуся на воровстве грозит штраф на сумму от 500 до 3000 евро.
Таможенники опубликовали фотографию захваченных камней и гальки, которые заняли небольшой письменный стол. Размер отдельных экземпляров доходит до регбийного мяча. Ценный груз вернется на родной пляж на западе Сардинии
, где о нем позаботятся сотрудники местного природного парка.
Сардиния, известная своими пляжами и чистотой моря, годами страдает от туристов и обычных дельцов, вывозящих за ее пределы белый вулканический песок, камни, гальку и ракушки. Масштабы контрабанды исчисляются тоннами в год, а штрафы даже за бутылку с песком доходят до тысячи евро.
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