https://ria.ru/20230829/importozameschenie-1892863752.html

Путин знает ситуацию с импортозамещением в сфере технологий, заявил Песков

Путин знает ситуацию с импортозамещением в сфере технологий, заявил Песков - РИА Новости, 29.08.2023

Путин знает ситуацию с импортозамещением в сфере технологий, заявил Песков

Президент России Владимир Путин знает график импортозамещения в авиации и в других отраслях промышленности, посещения завода, где произвели импортозамещенный... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:04

2023-08-29T12:04

2023-08-29T12:04

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дмитрий песков

sukhoi superjet 100 (ssj100)

sj-100

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знает график импортозамещения в авиации и в других отраслях промышленности, посещения завода, где произвели импортозамещенный SJ-100, в графике у президента пока нет, но он "держит руку на пульсе", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее во вторник Минпромторг сообщил, что российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет, его продолжительность составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тысяч метров и скоростях до 343 километров в час. В общей сложности в SJ-100 было импортозамещено порядка 40 систем и агрегатов. Испытания проходили на франко-российских двигателях SaM146. "Президент, конечно, знает, детально знает график импортозамещения в авиации и в других отраслях промышленности. Пока посещения завода в графике у президента нет в обозримой перспективе, хотя, как вы знаете, Путин действительно будет во Владивостоке. Тема эта чрезвычайно важная, производство таких машин, учитывая географию нашей страны, поэтому, президент будет продолжать держать руку на пульсе, но можно поздравить наших строителей с этим успехом", - сказал Песков журналистам. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

https://ria.ru/20230829/sj-100-1892839798.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, sukhoi superjet 100 (ssj100), sj-100