Рейтинг@Mail.ru
Путин знает ситуацию с импортозамещением в сфере технологий, заявил Песков - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/importozameschenie-1892863752.html
Путин знает ситуацию с импортозамещением в сфере технологий, заявил Песков
Путин знает ситуацию с импортозамещением в сфере технологий, заявил Песков - РИА Новости, 29.08.2023
Путин знает ситуацию с импортозамещением в сфере технологий, заявил Песков
Президент России Владимир Путин знает график импортозамещения в авиации и в других отраслях промышленности, посещения завода, где произвели импортозамещенный... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:04
2023-08-29T12:04
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дмитрий песков
sukhoi superjet 100 (ssj100)
sj-100
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732954210_0:406:2919:2048_1920x0_80_0_0_1677e4152c70628a62ab796161e5de46.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знает график импортозамещения в авиации и в других отраслях промышленности, посещения завода, где произвели импортозамещенный SJ-100, в графике у президента пока нет, но он "держит руку на пульсе", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее во вторник Минпромторг сообщил, что российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет, его продолжительность составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тысяч метров и скоростях до 343 километров в час. В общей сложности в SJ-100 было импортозамещено порядка 40 систем и агрегатов. Испытания проходили на франко-российских двигателях SaM146. "Президент, конечно, знает, детально знает график импортозамещения в авиации и в других отраслях промышленности. Пока посещения завода в графике у президента нет в обозримой перспективе, хотя, как вы знаете, Путин действительно будет во Владивостоке. Тема эта чрезвычайно важная, производство таких машин, учитывая географию нашей страны, поэтому, президент будет продолжать держать руку на пульсе, но можно поздравить наших строителей с этим успехом", - сказал Песков журналистам. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
https://ria.ru/20230829/sj-100-1892839798.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732954210_671:800:2335:2048_1920x0_80_0_0_df61ec12d8e1f0424593f377ca382915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, sukhoi superjet 100 (ssj100), sj-100
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), SJ-100
Путин знает ситуацию с импортозамещением в сфере технологий, заявил Песков

Песков: Путин знает график импортозамещения в авиации и других отраслях

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знает график импортозамещения в авиации и в других отраслях промышленности, посещения завода, где произвели импортозамещенный SJ-100, в графике у президента пока нет, но он "держит руку на пульсе", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее во вторник Минпромторг сообщил, что российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет, его продолжительность составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тысяч метров и скоростях до 343 километров в час. В общей сложности в SJ-100 было импортозамещено порядка 40 систем и агрегатов. Испытания проходили на франко-российских двигателях SaM146.
"Президент, конечно, знает, детально знает график импортозамещения в авиации и в других отраслях промышленности. Пока посещения завода в графике у президента нет в обозримой перспективе, хотя, как вы знаете, Путин действительно будет во Владивостоке. Тема эта чрезвычайно важная, производство таких машин, учитывая географию нашей страны, поэтому, президент будет продолжать держать руку на пульсе, но можно поздравить наших строителей с этим успехом", - сказал Песков журналистам.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Российский самолет SJ-100 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Российский самолет SJ-100
Вчера, 11:00
 
ЭкономикаРоссияВладивостокВладимир ПутинДмитрий ПесковSukhoi Superjet 100 (SSJ100)SJ-100
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала