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В Гватемале объявили победителя на выборах президента - РИА Новости, 29.08.2023
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03:43 29.08.2023 (обновлено: 03:49 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/gvatemala-1892806717.html
В Гватемале объявили победителя на выборах президента
В Гватемале объявили победителя на выборах президента - РИА Новости, 29.08.2023
В Гватемале объявили победителя на выборах президента
Высший избирательный суд Гватемалы объявил победителем на выборах президента Бернардо Аревало от движения Semilla, сообщил избирком. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T03:43
2023-08-29T03:49
в мире
гватемала (республика)
бернардо аревало
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 авг – РИА Новости. Высший избирательный суд Гватемалы объявил победителем на выборах президента Бернардо Аревало от движения Semilla, сообщил избирком. "Высший избирательный суд объявляет победителями на выборах президента Бернардо Аревало (президент – ред.) и Карин Эрреру (вице-президент – ред.), они набрали 60% голосов", - говорится в сообщении. Ранее гватемальская политическая партия "Национальное единство надежды" (UNE), кандидат которой Сандра Торрес, согласно данным высшего избирательного суда, проиграла во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье, обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать предполагаемые нарушения при подсчете голосов и заявила, что не принимает озвученные результаты голосования. Второй тур выборов прошел 20 августа. Бернардо Аревало - сын Хуана Хосе Аревало (президент в 1945-1951 годах), 64-летний дипломат и политик. На этих выборах он пришел к победе, позиционировав себя как "кандидат против коррупции". В 1980-х и 1990-х годах Аревало сделал карьеру в местном МИД, работал в Израиле и Испании, занимал пост заместителя министра иностранных дел. Прогрессивное социал-демократическое движение Semilla, одним из основателей которого он является, было зарегистрировано в 2017 году. По личным мотивам он отказался от участия в выборах президента 2019 года как представитель Semilla, после чего был избран депутатом конгресса.
https://ria.ru/20230625/gvatemala-1879987126.html
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в мире, гватемала (республика), бернардо аревало
В мире, Гватемала (республика), Бернардо Аревало
В Гватемале объявили победителя на выборах президента

Избирком Гватемалы объявил победителем на выборах президента Бернардо Аревало

© AP Photo / Moises CastilloКандидат в президенты Бернардо Аревало в Гватемале
Кандидат в президенты Бернардо Аревало в Гватемале - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Moises Castillo
Кандидат в президенты Бернардо Аревало в Гватемале. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 авг – РИА Новости. Высший избирательный суд Гватемалы объявил победителем на выборах президента Бернардо Аревало от движения Semilla, сообщил избирком.
«
"Высший избирательный суд объявляет победителями на выборах президента Бернардо Аревало (президент – ред.) и Карин Эрреру (вице-президент – ред.), они набрали 60% голосов", - говорится в сообщении.
Ранее гватемальская политическая партия "Национальное единство надежды" (UNE), кандидат которой Сандра Торрес, согласно данным высшего избирательного суда, проиграла во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье, обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать предполагаемые нарушения при подсчете голосов и заявила, что не принимает озвученные результаты голосования.
Второй тур выборов прошел 20 августа.
Бернардо Аревало - сын Хуана Хосе Аревало (президент в 1945-1951 годах), 64-летний дипломат и политик. На этих выборах он пришел к победе, позиционировав себя как "кандидат против коррупции". В 1980-х и 1990-х годах Аревало сделал карьеру в местном МИД, работал в Израиле и Испании, занимал пост заместителя министра иностранных дел. Прогрессивное социал-демократическое движение Semilla, одним из основателей которого он является, было зарегистрировано в 2017 году. По личным мотивам он отказался от участия в выборах президента 2019 года как представитель Semilla, после чего был избран депутатом конгресса.
Работники избирательных участков в Гватемале - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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25 июня, 02:53
 
В миреГватемала (республика)Бернардо Аревало
 
 
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