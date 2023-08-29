https://ria.ru/20230829/gvatemala-1892806717.html

В Гватемале объявили победителя на выборах президента

В Гватемале объявили победителя на выборах президента - РИА Новости, 29.08.2023

В Гватемале объявили победителя на выборах президента

Высший избирательный суд Гватемалы объявил победителем на выборах президента Бернардо Аревало от движения Semilla, сообщил избирком. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T03:43

2023-08-29T03:43

2023-08-29T03:49

в мире

гватемала (республика)

бернардо аревало

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890789831_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_49531ed5602754e52e0aa3ba8166f069.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 авг – РИА Новости. Высший избирательный суд Гватемалы объявил победителем на выборах президента Бернардо Аревало от движения Semilla, сообщил избирком. "Высший избирательный суд объявляет победителями на выборах президента Бернардо Аревало (президент – ред.) и Карин Эрреру (вице-президент – ред.), они набрали 60% голосов", - говорится в сообщении. Ранее гватемальская политическая партия "Национальное единство надежды" (UNE), кандидат которой Сандра Торрес, согласно данным высшего избирательного суда, проиграла во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье, обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать предполагаемые нарушения при подсчете голосов и заявила, что не принимает озвученные результаты голосования. Второй тур выборов прошел 20 августа. Бернардо Аревало - сын Хуана Хосе Аревало (президент в 1945-1951 годах), 64-летний дипломат и политик. На этих выборах он пришел к победе, позиционировав себя как "кандидат против коррупции". В 1980-х и 1990-х годах Аревало сделал карьеру в местном МИД, работал в Израиле и Испании, занимал пост заместителя министра иностранных дел. Прогрессивное социал-демократическое движение Semilla, одним из основателей которого он является, было зарегистрировано в 2017 году. По личным мотивам он отказался от участия в выборах президента 2019 года как представитель Semilla, после чего был избран депутатом конгресса.

https://ria.ru/20230625/gvatemala-1879987126.html

гватемала (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гватемала (республика), бернардо аревало