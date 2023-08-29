В Гватемале объявили победителя на выборах президента
Избирком Гватемалы объявил победителем на выборах президента Бернардо Аревало
© AP Photo / Moises CastilloКандидат в президенты Бернардо Аревало в Гватемале
© AP Photo / Moises Castillo
Кандидат в президенты Бернардо Аревало в Гватемале. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 авг – РИА Новости. Высший избирательный суд Гватемалы объявил победителем на выборах президента Бернардо Аревало от движения Semilla, сообщил избирком.
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"Высший избирательный суд объявляет победителями на выборах президента Бернардо Аревало (президент – ред.) и Карин Эрреру (вице-президент – ред.), они набрали 60% голосов", - говорится в сообщении.
Ранее гватемальская политическая партия "Национальное единство надежды" (UNE), кандидат которой Сандра Торрес, согласно данным высшего избирательного суда, проиграла во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье, обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать предполагаемые нарушения при подсчете голосов и заявила, что не принимает озвученные результаты голосования.
Второй тур выборов прошел 20 августа.
Бернардо Аревало - сын Хуана Хосе Аревало (президент в 1945-1951 годах), 64-летний дипломат и политик. На этих выборах он пришел к победе, позиционировав себя как "кандидат против коррупции". В 1980-х и 1990-х годах Аревало сделал карьеру в местном МИД, работал в Израиле и Испании, занимал пост заместителя министра иностранных дел. Прогрессивное социал-демократическое движение Semilla, одним из основателей которого он является, было зарегистрировано в 2017 году. По личным мотивам он отказался от участия в выборах президента 2019 года как представитель Semilla, после чего был избран депутатом конгресса.