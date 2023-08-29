https://ria.ru/20230829/gruzovik-1892923510.html

В Чебоксарах автоманипулятор опрокинулся на машину с беременной женщиной

В Чебоксарах автоманипулятор опрокинулся на машину с беременной женщиной - РИА Новости, 29.08.2023

В Чебоксарах автоманипулятор опрокинулся на машину с беременной женщиной

Автоманипулятор (грузовик с крановой установкой) при выгрузке минитрактора в Чебоксарах опрокинулся на легковой автомобиль, за рулем которого находилась... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:34

2023-08-29T15:34

2023-08-29T15:34

происшествия

чебоксары

skoda auto

skoda octavia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Автоманипулятор (грузовик с крановой установкой) при выгрузке минитрактора в Чебоксарах опрокинулся на легковой автомобиль, за рулем которого находилась беременная женщина, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в МВД Чувашии. Видео с опрокидывающимся грузовиком разместили во вторник в сообществе "Автоновости Чебоксары от ZR" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видеорегистратора видно, что из кузова автоманипулятора выгружают сваебойную машину на дорогу перед стоящим легковым автомобилем. После этого грузовик заваливается на бок, а стрела автокрана падает на легковушку. При этом из кузова перевернувшегося грузовика вываливается человек, участвовавший в выгрузке сваебойной машины. Упав на асфальт, он поднимается на ноги. Из кабины грузовика выбирается водитель. Как рассказали агентству в пресс-службе МВД республики, инцидент произошел 29 августа около 10.00 на улице Гражданской. "При выгрузке минитрактора с автоманипулятора произошел крен, в результате чего стрела манипулятора упала на капот автомобиля Skoda Octavia, остановившегося перед светофором. Водитель – 29-летняя жительниц Чебоксар, которая находится в положении, была доставлена для обследования в больницу. По предварительным данным, она не пострадала. Как и 27-летняя пассажирка иномарки", - сообщили в пресс-службе ведомства. Собеседница агентства добавила, что двое мужчин, находившихся в "Камазе" (водитель грузовика и водитель минитрактора), также не пострадали.

https://ria.ru/20230829/analizy-1892922841.html

чебоксары

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чебоксары, skoda auto, skoda octavia