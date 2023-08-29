Приангарские молодые предприниматели получат гранты
Бюджет Приангарья выделил 13 миллионов рублей на гранты молодым предпринимателям
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкГлазковский мост через реку Ангару в Иркутске
ИРКУТСК, 29 авг - РИА Новости. На грантовую поддержку молодых и социальных предпринимателей в Иркутской области из регионального и федерального бюджетов выделено 13 миллионов рублей, конкурс продлится до 20 сентября, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Молодые и социальные предприниматели Иркутской области могут получить грант до 500 тысяч рублей. Для этого необходимо подать документы на конкурс в министерство экономического развития и промышленности региона. На такую меру господдержки могут рассчитывать бизнесмены, входящие в реестр социальных предпринимателей региона, а также учредители юрлиц или индивидуальные предприниматели в возрасте до 25 лет. Основные требования к заявителю – отсутствие задолженности по налогам, сборам и обязательным платежам, а также возможность софинансирования из собственных средств до 25% представленного проекта.
"В этом году на поддержку молодых и социальных предпринимателей в регионе выделено 13 млн рублей. Все участники конкурса проходят обучение основам предпринимательской деятельности в Центре "Мой бизнес" или в Корпорации МСП. Конкурс продлится до 20 сентября", – говорится в сообщении.
По словам губернатора региона Игоря Кобзева, гранты молодым и социальным предпринимателям - это реальная возможность запустить свое дело, закрыть какие-то наиболее важные потребности или расширить бизнес. По условиям конкурса, грант можно потратить на приобретение оборудования, оргтехники, инвентаря, мебели, покупку франшизы, технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, оплату коммунальных услуг, оформление результатов интеллектуальной деятельности, покупку программного обеспечения, сырья, расходных материалов, уплату первого взноса при заключении договора лизинга и на другие цели.
В прошлом году гранты по аналогичному конкурсу получили 26 предпринимателей региона.