https://ria.ru/20230829/granty-1892888829.html

Приангарские молодые предприниматели получат гранты

Приангарские молодые предприниматели получат гранты - РИА Новости, 29.08.2023

Приангарские молодые предприниматели получат гранты

На грантовую поддержку молодых и социальных предпринимателей в Иркутской области из регионального и федерального бюджетов выделено 13 миллионов рублей, конкурс... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:26

2023-08-29T13:26

2023-08-29T13:26

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

корпорация мсп

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ИРКУТСК, 29 авг - РИА Новости. На грантовую поддержку молодых и социальных предпринимателей в Иркутской области из регионального и федерального бюджетов выделено 13 миллионов рублей, конкурс продлится до 20 сентября, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Молодые и социальные предприниматели Иркутской области могут получить грант до 500 тысяч рублей. Для этого необходимо подать документы на конкурс в министерство экономического развития и промышленности региона. На такую меру господдержки могут рассчитывать бизнесмены, входящие в реестр социальных предпринимателей региона, а также учредители юрлиц или индивидуальные предприниматели в возрасте до 25 лет. Основные требования к заявителю – отсутствие задолженности по налогам, сборам и обязательным платежам, а также возможность софинансирования из собственных средств до 25% представленного проекта. "В этом году на поддержку молодых и социальных предпринимателей в регионе выделено 13 млн рублей. Все участники конкурса проходят обучение основам предпринимательской деятельности в Центре "Мой бизнес" или в Корпорации МСП. Конкурс продлится до 20 сентября", – говорится в сообщении. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, гранты молодым и социальным предпринимателям - это реальная возможность запустить свое дело, закрыть какие-то наиболее важные потребности или расширить бизнес. По условиям конкурса, грант можно потратить на приобретение оборудования, оргтехники, инвентаря, мебели, покупку франшизы, технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, оплату коммунальных услуг, оформление результатов интеллектуальной деятельности, покупку программного обеспечения, сырья, расходных материалов, уплату первого взноса при заключении договора лизинга и на другие цели. В прошлом году гранты по аналогичному конкурсу получили 26 предпринимателей региона.

https://ria.ru/20230803/sport-1888000397.html

https://realty.ria.ru/20230825/klaster-1892150142.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иркутская область, игорь кобзев, корпорация мсп