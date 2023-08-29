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Стало известно, сколько гостиниц подняли цены на номера летом - РИА Новости, 29.08.2023
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Туризм
 
04:30 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/gostinitsy-1892741918.html
Стало известно, сколько гостиниц подняли цены на номера летом
Стало известно, сколько гостиниц подняли цены на номера летом - РИА Новости, 29.08.2023
Стало известно, сколько гостиниц подняли цены на номера летом
Отельеры, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о росте цен за год и новых услугах для клиентов, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T04:30
2023-08-29T04:30
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Отельеры, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о росте цен за год и новых услугах для клиентов, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты компании провели исследование среди более 500 владельцев гостиниц, апарт-отелей и гостевых домов в 45 регионах РФ.Среди них 41 процент отметили, что в первой половине лета увеличили стоимость суточного размещения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О снижении тарифов говорил каждый четвертый респондент.Чуть менее половины (42 процента) опрошенных отметили появление новых услуг в их гостиницах. Так, чаще всего в отелях оборудовали парковку – так сказали 17 процентов респондентов. Стали предлагать дополнительное питание в 16 процентах отелей, а шесть процентов мест размещения развивают партнерские сервисы – экскурсии, аренду автомобиля, консьерж-услуги.Кроме того, опрошенные отметили, что этим летом 39 процентов сделали упор на прямые продажи номеров через собственный сайт, а 28 процентов развивают дистрибуцию через соцсети. В то же время треть отелей стали больше работать с онлайн-тревел агентствами.До конца года 28 процентов мест размещения намерены начать работать с групповыми туристами, а 21 процент приложат усилия для привлечения бизнес-путешественников.
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РИА Новости
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новости - туризм, россия, отдых в россии, гостиницы, отели, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, отдых в России, Гостиницы, Отели, Туризм
Стало известно, сколько гостиниц подняли цены на номера летом

Опрос: почти половина гостиниц в России подняли цены на номера летом

© iStock.com / martin-dmМенеджер выдает ключи от номера в отеле
Менеджер выдает ключи от номера в отеле - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© iStock.com / martin-dm
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Отельеры, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о росте цен за год и новых услугах для клиентов, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты компании провели исследование среди более 500 владельцев гостиниц, апарт-отелей и гостевых домов в 45 регионах РФ.
Среди них 41 процент отметили, что в первой половине лета увеличили стоимость суточного размещения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О снижении тарифов говорил каждый четвертый респондент.
Чуть менее половины (42 процента) опрошенных отметили появление новых услуг в их гостиницах. Так, чаще всего в отелях оборудовали парковку – так сказали 17 процентов респондентов. Стали предлагать дополнительное питание в 16 процентах отелей, а шесть процентов мест размещения развивают партнерские сервисы – экскурсии, аренду автомобиля, консьерж-услуги.
Кроме того, опрошенные отметили, что этим летом 39 процентов сделали упор на прямые продажи номеров через собственный сайт, а 28 процентов развивают дистрибуцию через соцсети. В то же время треть отелей стали больше работать с онлайн-тревел агентствами.
До конца года 28 процентов мест размещения намерены начать работать с групповыми туристами, а 21 процент приложат усилия для привлечения бизнес-путешественников.
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