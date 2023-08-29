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Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 29.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:50 29.08.2023 (обновлено: 17:10 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/golubkina-1892960383.html
Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации
Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 29.08.2023
Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина заявила РИА Новости, что находится дома, "никто нигде не госпитализирован". РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:50
2023-08-29T17:10
москва
московская область (подмосковье)
лариса голубкина
эльдар рязанов
центральный академический театр российской армии
общество
культура
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина заявила РИА Новости, что находится дома, "никто нигде не госпитализирован". Ранее в телеграм-канале Baza сообщили, что Голубкину госпитализировали в Москве: 17 августа она якобы попала в Клинику нервных болезней имени Кожевникова с диагнозом энцефалопатия, а позже была переведена в элитный оздоровительный комплекс в Подмосковье. "Все в порядке, я дома. Никто нигде не госпитализирован", - сказала актриса. Голубкина проходила обследование в больнице в начале августа. Тогда артистка сообщила РИА Новости о своей госпитализации и падении в больнице. В 2020 году у нее диагностировали перелом шейки бедра, а в мае 2021 она проходила реабилитацию в связи с переломом. Лариса Голубкина – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, исполнила главную роль в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", с 1964 года является актрисой Центрального академического театра Российской армии.
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москва, московская область (подмосковье), лариса голубкина, эльдар рязанов, центральный академический театр российской армии , общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Лариса Голубкина, Эльдар Рязанов, Центральный академический театр Российской армии , Общество, Культура
Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации

Актриса Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктриса Лариса Голубкина
Актриса Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актриса Лариса Голубкина . Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина заявила РИА Новости, что находится дома, "никто нигде не госпитализирован".
Ранее в телеграм-канале Baza сообщили, что Голубкину госпитализировали в Москве: 17 августа она якобы попала в Клинику нервных болезней имени Кожевникова с диагнозом энцефалопатия, а позже была переведена в элитный оздоровительный комплекс в Подмосковье.
"Все в порядке, я дома. Никто нигде не госпитализирован", - сказала актриса.
Голубкина проходила обследование в больнице в начале августа. Тогда артистка сообщила РИА Новости о своей госпитализации и падении в больнице. В 2020 году у нее диагностировали перелом шейки бедра, а в мае 2021 она проходила реабилитацию в связи с переломом.
Лариса Голубкина – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, исполнила главную роль в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", с 1964 года является актрисой Центрального академического театра Российской армии.
Актриса Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Биография Ларисы Голубкиной
9 марта 2020, 00:44
 
КультураМоскваМосковская область (Подмосковье)Лариса ГолубкинаЭльдар РязановЦентральный академический театр Российской армииОбщество
 
 
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