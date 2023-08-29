https://ria.ru/20230829/golubkina-1892960383.html
Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации
Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 29.08.2023
Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина заявила РИА Новости, что находится дома, "никто нигде не госпитализирован". РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:50
2023-08-29T16:50
2023-08-29T17:10
москва
московская область (подмосковье)
лариса голубкина
эльдар рязанов
центральный академический театр российской армии
общество
культура
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина заявила РИА Новости, что находится дома, "никто нигде не госпитализирован". Ранее в телеграм-канале Baza сообщили, что Голубкину госпитализировали в Москве: 17 августа она якобы попала в Клинику нервных болезней имени Кожевникова с диагнозом энцефалопатия, а позже была переведена в элитный оздоровительный комплекс в Подмосковье. "Все в порядке, я дома. Никто нигде не госпитализирован", - сказала актриса. Голубкина проходила обследование в больнице в начале августа. Тогда артистка сообщила РИА Новости о своей госпитализации и падении в больнице. В 2020 году у нее диагностировали перелом шейки бедра, а в мае 2021 она проходила реабилитацию в связи с переломом. Лариса Голубкина – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, исполнила главную роль в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", с 1964 года является актрисой Центрального академического театра Российской армии.
https://ria.ru/20200309/1568237859.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), лариса голубкина, эльдар рязанов, центральный академический театр российской армии , общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Лариса Голубкина, Эльдар Рязанов, Центральный академический театр Российской армии , Общество, Культура
Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации
Актриса Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации