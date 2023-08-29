https://ria.ru/20230829/golosovanie-1892806075.html

В ЦИК хотят облегчить голосование в отдаленных районах

В ЦИК хотят облегчить голосование в отдаленных районах - РИА Новости, 29.08.2023

В ЦИК хотят облегчить голосование в отдаленных районах

Центральная избирательная комиссия России думает о возможных вариантах, чтобы облегчить голосование в труднодоступных и отдаленных местностях России, при 100%... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T03:15

2023-08-29T03:15

2023-08-29T03:20

общество

россия

элла памфилова

дистанционное электронное голосование

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России думает о возможных вариантах, чтобы облегчить голосование в труднодоступных и отдаленных местностях России, при 100% охвате интернета там "можно будет голосовать дистанционно", рассказала в интервью РИА Новости председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Конечно, мы, наряду с разработкой ряда новаций, думаем и над этим. Если у нас будет 100% охват интернетом или придумают еще какие-то определенные технологии, тогда там (в труднодоступных и отдаленных местностях России - ред.) можно будет голосовать дистанционно. Это, конечно, гораздо дешевле и проще", - сказала Памфилова.Пока, по ее словам, есть "только осознание проблемы и размышление", как сделать голосование в труднодоступных местах более доступным. "Задумки есть, и я уверена, что с учетом нашего желания и современных технологий мы решим и эту проблему", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20230822/onlayn-golosovanie-1891476425.html

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общество, россия, элла памфилова, дистанционное электронное голосование