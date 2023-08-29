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В Иловайске отмечают годовщину освобождения города от киевского режима - РИА Новости, 29.08.2023
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15:11 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/godovschina-1892916399.html
В Иловайске отмечают годовщину освобождения города от киевского режима
В Иловайске отмечают годовщину освобождения города от киевского режима - РИА Новости, 29.08.2023
В Иловайске отмечают годовщину освобождения города от киевского режима
Годовщину освобождения города от киевского режима отмечают во вторник в Иловайске (ДНР), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:11
2023-08-29T15:11
в мире
иловайск
жкх
украина
донецкая народная республика
анатолий матиос
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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ИЛОВАЙСК (ДНР), 29 авг - РИА Новости. Годовщину освобождения города от киевского режима отмечают во вторник в Иловайске (ДНР), передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня 29 августа отмечается день освобождения Иловайска от укрофашистов. Ровно 9 лет назад захлопнулась крышка "иловайского котла", и ни один укрофашист не остался безнаказанным. На сегодняшний день мы чтим свою историю, мы склоняем головы перед мужеством, подвигом, отвагой и храбростью наших защитников, которые и сегодня продолжают защищать рубежи нашей родной республики", - сказал мэр города Руслан Дудников. Митинг с возложением цветов прошел в городском парке около мемориала жертвам мирных жителей и защитников города. Неравнодушные иловайчане пришли почтить память жертв украинской агрессии. На митинге пофамильно вспомнили каждого из погибших мирных жителей и земляков, ставших на защиту родного города. "Каждую годовщину собираются неравнодушные жители города и участники тех событий, мои сослуживцы, и мы вспоминаем о тех событиях, о ребятах, которые отдали жизнь и здоровье за эту маленькую, но все же победу. Тогда это было еще ополчение, и все держалось на дичайшем патриотизме к своей малой родине и надеждах на большую Россию", - рассказал Евгений, один из участников боев за освобождение Иловайска. Говоря о тогдашней мотивации защищать свой город, он отметил: "За спиной каждого из бойцов стояли их семьи, дети, жены, матери, отцы, старики. Мы понимали, что если мы сейчас сдадим наш город, то будущего не будет ни у кого". Иловайск - тыловой город в ДНР с крупным железнодорожным узлом. Из-за украинской агрессии в 2014 году здесь были повреждены 600 из 1,1 тысячи частных жилых зданий, нанесен ущерб 116 многоэтажным домам. В том же году украинские войска здесь попали в "котел", получив огромные потери. В результате продолжительных боев ополченцы взяли в окружение военнослужащих ВСУ, добровольческих батальонов и бойцов Нацгвардии. В "котле" оказалась часть батальона Нацгвардии "Донбасс", а также батальоны МВД "Свитязь", "Миротворец", "Днепр" и "Херсон". Потери ВСУ составили, по разным подсчетам, от 350 до 900 солдат и офицеров. После освобождения Иловайска тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 459 украинских военных погибли под Иловайском, в то время как депутат Верховной рады Украины называл цифру более 1000 человек.
https://ria.ru/20230826/zaporozhe-1892344098.html
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в мире, иловайск, жкх, украина, донецкая народная республика, анатолий матиос, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Иловайск, ЖКХ, Украина, Донецкая Народная Республика, Анатолий Матиос, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Иловайске отмечают годовщину освобождения города от киевского режима

В Иловайске в ДНР отмечают годовщину освобождения города от киевского режима

© Фото : Z Руслан ДУДНИКОВ - Иловайск/TelegramМитинг-реквием у постамента "Памяти жертвам событий 2014 года. Мирным жителям и защитникам города Иловайска"
Митинг-реквием у постамента Памяти жертвам событий 2014 года. Мирным жителям и защитникам города Иловайска - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Z Руслан ДУДНИКОВ - Иловайск/Telegram
Митинг-реквием у постамента "Памяти жертвам событий 2014 года. Мирным жителям и защитникам города Иловайска"
Читать ria.ru в
ИЛОВАЙСК (ДНР), 29 авг - РИА Новости. Годовщину освобождения города от киевского режима отмечают во вторник в Иловайске (ДНР), передает корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодня 29 августа отмечается день освобождения Иловайска от укрофашистов. Ровно 9 лет назад захлопнулась крышка "иловайского котла", и ни один укрофашист не остался безнаказанным. На сегодняшний день мы чтим свою историю, мы склоняем головы перед мужеством, подвигом, отвагой и храбростью наших защитников, которые и сегодня продолжают защищать рубежи нашей родной республики", - сказал мэр города Руслан Дудников.
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Митинг с возложением цветов прошел в городском парке около мемориала жертвам мирных жителей и защитников города. Неравнодушные иловайчане пришли почтить память жертв украинской агрессии. На митинге пофамильно вспомнили каждого из погибших мирных жителей и земляков, ставших на защиту родного города.
«
"Каждую годовщину собираются неравнодушные жители города и участники тех событий, мои сослуживцы, и мы вспоминаем о тех событиях, о ребятах, которые отдали жизнь и здоровье за эту маленькую, но все же победу. Тогда это было еще ополчение, и все держалось на дичайшем патриотизме к своей малой родине и надеждах на большую Россию", - рассказал Евгений, один из участников боев за освобождение Иловайска.
Говоря о тогдашней мотивации защищать свой город, он отметил: "За спиной каждого из бойцов стояли их семьи, дети, жены, матери, отцы, старики. Мы понимали, что если мы сейчас сдадим наш город, то будущего не будет ни у кого".
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Иловайск - тыловой город в ДНР с крупным железнодорожным узлом. Из-за украинской агрессии в 2014 году здесь были повреждены 600 из 1,1 тысячи частных жилых зданий, нанесен ущерб 116 многоэтажным домам.
В том же году украинские войска здесь попали в "котел", получив огромные потери. В результате продолжительных боев ополченцы взяли в окружение военнослужащих ВСУ, добровольческих батальонов и бойцов Нацгвардии. В "котле" оказалась часть батальона Нацгвардии "Донбасс", а также батальоны МВД "Свитязь", "Миротворец", "Днепр" и "Херсон". Потери ВСУ составили, по разным подсчетам, от 350 до 900 солдат и офицеров. После освобождения Иловайска тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 459 украинских военных погибли под Иловайском, в то время как депутат Верховной рады Украины называл цифру более 1000 человек.
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