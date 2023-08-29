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Более 30 процентов немцев боятся свободно выражать мнение, показал опрос - РИА Новости, 29.08.2023
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17:22 29.08.2023 (обновлено: 17:25 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/germaniya-1892974623.html
Более 30 процентов немцев боятся свободно выражать мнение, показал опрос
Более 30 процентов немцев боятся свободно выражать мнение, показал опрос - РИА Новости, 29.08.2023
Более 30 процентов немцев боятся свободно выражать мнение, показал опрос
Более 30% немцев полагают, что в Германии больше нельзя свободно выражать свое мнение, не нарвавшись на неприятности, свидетельствуют данные опроса,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:22
2023-08-29T17:25
германия
в мире
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Более 30% немцев полагают, что в Германии больше нельзя свободно выражать свое мнение, не нарвавшись на неприятности, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Forsa для университета Хоэнхайм. Опрос посвящен распространению в Германии правого популизма, теорий заговора, а также изучению удовлетворенности демократией и доверия к институтам демократии. Доля считающих небезопасным свободно выражать свое мнение в Германии составляет 31%, а противоположного мнения придерживаются 54% опрошенных. Почти половина (47%) респондентов считают, что в Германии нельзя ничего плохого говорить об иностранцах, чтобы после этого не считаться расистом, 35% же с этим не согласны. В то, что существуют тайные организации, которые оказывают большое влияние на принятие политических решений в Германии, верят более четверти (26%) опрошенных. Более того, 16% немцев верят, что Германия сейчас больше походит на диктатуру, нежели на демократию, в то время как 72% разделяют противоположную точку зрения. Свыше четверти (27%) опрошенных полагают, что правительство скрывает правду от населения, 47% так не считают. Более половины (57%) респондентов полагают, что у политиков больше прав, чем у обычных граждан. Кроме того, более 20% немцев систематически не доверяют своим СМИ, полагая, что между медиа и политиками существует сговор с целью манипуляции общественным мнением. Эта группа опрошенных верит, что СМИ передают только то, что велят им власти, и систематически обманывают население Германии. Опрос был проведен в июле этого года, в нем приняли участие 4024 человека: 2510 из федеральной земли Баден-Вюртемберг и 1514 из других регионов страны.
https://ria.ru/20230724/zelenskiy-1885899558.html
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германия, в мире
Германия, В мире
Более 30 процентов немцев боятся свободно выражать мнение, показал опрос

Опрос Forsa: более 30 процентов немцев боятся свободно выражать свое мнение

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Берлина
Жители Берлина - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Более 30% немцев полагают, что в Германии больше нельзя свободно выражать свое мнение, не нарвавшись на неприятности, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Forsa для университета Хоэнхайм.
Опрос посвящен распространению в Германии правого популизма, теорий заговора, а также изучению удовлетворенности демократией и доверия к институтам демократии.
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Доля считающих небезопасным свободно выражать свое мнение в Германии составляет 31%, а противоположного мнения придерживаются 54% опрошенных. Почти половина (47%) респондентов считают, что в Германии нельзя ничего плохого говорить об иностранцах, чтобы после этого не считаться расистом, 35% же с этим не согласны.
В то, что существуют тайные организации, которые оказывают большое влияние на принятие политических решений в Германии, верят более четверти (26%) опрошенных. Более того, 16% немцев верят, что Германия сейчас больше походит на диктатуру, нежели на демократию, в то время как 72% разделяют противоположную точку зрения.
Свыше четверти (27%) опрошенных полагают, что правительство скрывает правду от населения, 47% так не считают. Более половины (57%) респондентов полагают, что у политиков больше прав, чем у обычных граждан.
Кроме того, более 20% немцев систематически не доверяют своим СМИ, полагая, что между медиа и политиками существует сговор с целью манипуляции общественным мнением. Эта группа опрошенных верит, что СМИ передают только то, что велят им власти, и систематически обманывают население Германии.
Опрос был проведен в июле этого года, в нем приняли участие 4024 человека: 2510 из федеральной земли Баден-Вюртемберг и 1514 из других регионов страны.
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