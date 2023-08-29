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СМИ сообщили Украине плохие новости о гарантиях безопасности США - РИА Новости, 29.08.2023
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10:28 29.08.2023 (обновлено: 11:17 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/garantii-1892834342.html
СМИ сообщили Украине плохие новости о гарантиях безопасности США
СМИ сообщили Украине плохие новости о гарантиях безопасности США - РИА Новости, 29.08.2023
СМИ сообщили Украине плохие новости о гарантиях безопасности США
Администрация американского президента Джо Байдена столкнулась с трудностями при разработке гарантий безопасности для Украины, поскольку не может повлиять на... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:28
2023-08-29T11:17
в мире
украина
сша
европа
джо байден
дональд трамп
g7
нато
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена столкнулась с трудностями при разработке гарантий безопасности для Украины, поскольку не может повлиять на решение будущей администрации об их возможной отмене, сообщает Wall Street Journal.&quot;Несмотря на широкую поддержку этой инициативы странами &quot;Большой семерки&quot;, ее практические аспекты оказались трудными&quot;, — приводится в материале мнение западных политиков.Как указали в статье, в Европе опасаются победы Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году, поскольку тот попытается сократить объемы помощи Киеву. Поэтому западные чиновники ищут способы закрепить обещания дальнейшего предоставления поддержки без возможности ее отзыва в случае смены власти, пишут авторы.Журналисты отметили, что без участия США европейские страны не смогут самостоятельно продолжить поставлять финансовую и военную помощь Украине в нынешних объемах.Ранее страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретного срока реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе.
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в мире, украина, сша, европа, джо байден, дональд трамп, g7, нато
В мире, Украина, США, Европа, Джо Байден, Дональд Трамп, G7, НАТО
СМИ сообщили Украине плохие новости о гарантиях безопасности США

WSJ: США столкнулись с трудностями при выработке гарантий безопасности Украине

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена столкнулась с трудностями при разработке гарантий безопасности для Украины, поскольку не может повлиять на решение будущей администрации об их возможной отмене, сообщает Wall Street Journal.
«

"Несмотря на широкую поддержку этой инициативы странами "Большой семерки", ее практические аспекты оказались трудными", — приводится в материале мнение западных политиков.

Как указали в статье, в Европе опасаются победы Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году, поскольку тот попытается сократить объемы помощи Киеву. Поэтому западные чиновники ищут способы закрепить обещания дальнейшего предоставления поддержки без возможности ее отзыва в случае смены власти, пишут авторы.
Журналисты отметили, что без участия США европейские страны не смогут самостоятельно продолжить поставлять финансовую и военную помощь Украине в нынешних объемах.
Ранее страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретного срока реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе.
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