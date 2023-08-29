https://ria.ru/20230829/garantii-1892834342.html

СМИ сообщили Украине плохие новости о гарантиях безопасности США

СМИ сообщили Украине плохие новости о гарантиях безопасности США - РИА Новости, 29.08.2023

СМИ сообщили Украине плохие новости о гарантиях безопасности США

Администрация американского президента Джо Байдена столкнулась с трудностями при разработке гарантий безопасности для Украины, поскольку не может повлиять на... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:28

2023-08-29T10:28

2023-08-29T11:17

в мире

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сша

европа

джо байден

дональд трамп

g7

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена столкнулась с трудностями при разработке гарантий безопасности для Украины, поскольку не может повлиять на решение будущей администрации об их возможной отмене, сообщает Wall Street Journal."Несмотря на широкую поддержку этой инициативы странами "Большой семерки", ее практические аспекты оказались трудными", — приводится в материале мнение западных политиков.Как указали в статье, в Европе опасаются победы Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году, поскольку тот попытается сократить объемы помощи Киеву. Поэтому западные чиновники ищут способы закрепить обещания дальнейшего предоставления поддержки без возможности ее отзыва в случае смены власти, пишут авторы.Журналисты отметили, что без участия США европейские страны не смогут самостоятельно продолжить поставлять финансовую и военную помощь Украине в нынешних объемах.Ранее страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретного срока реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе.

https://ria.ru/20230829/podstava-1892823532.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, европа, джо байден, дональд трамп, g7, нато