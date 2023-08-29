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В Париже заявили, что у отношений Франции и Африки прекрасное будущее - РИА Новости, 29.08.2023
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12:52 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/frantsiya-1892882191.html
В Париже заявили, что у отношений Франции и Африки прекрасное будущее
В Париже заявили, что у отношений Франции и Африки прекрасное будущее - РИА Новости, 29.08.2023
В Париже заявили, что у отношений Франции и Африки прекрасное будущее
Отношения Франции со странами африканского континента ждет прекрасное будущее, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, выступая на ежегодной... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:52
2023-08-29T12:52
в мире
франция
нигер
африка
катрин колонна
мохамед базум
эммануэль макрон
большая двадцатка
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ПАРИЖ, 29 авг – РИА Новости. Отношения Франции со странами африканского континента ждет прекрасное будущее, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, выступая на ежегодной конференции послов во вторник. Выступление транслировалось в официальном аккаунте французского МИД в Twitter."Я убеждена, что у отношений Франции и Африки прекрасное будущее и что манипулирование антифранцузским дискурсом тут и там не должно омрачать качество и глубину наших отношений с большинством этих стран", - завила Колонна на выступлении, отметив, что у Франции есть "много преимуществ" в Африке. Ранее группа из 94 французских сенаторов разных политических взглядов подписала открытое письмо в адрес президента страны Эммануэля Макрона, в котором заявила о провале политики страны на африканском континенте. Колонна подчеркнула, что Франция поддерживает расширение присутствия стран Африки в Совбезе ООН, а также интеграцию Африканского союза в G20. "Африканские страны – незаменимые партнеры в плане борьбы с многочисленными общими вызовами, мы должны работать с ними. Поэтому мы выступаем за интеграцию Афросоюза в "Большую двадцатку", а также за большую репрезентативность африканских стран в Совбезе ООН", - сказала Колонна. Она отметила при этом, что "реальность заставляет нас извлечь уроки из более, чем десятилетней политики в Сахеле". Колонна напомнила, что Франция не изменит свою позицию в отношении поддержки легитимных властей Нигера. "Франция сегодня выбирает требовательный путь полного возвращения к конституционному порядку вокруг президента (Мохамеда) Базума. Мы продолжим это делать, даже если кто-то другой сомневается. Дорога, открытая этим путчем, - это риск краха безопасности в Западной Африке, ухудшения экономического кризиса и социального неравенства", - сказала она. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023-го года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные в течение месяца должны покинуть территорию страны. В МИД РФ ранее заявляли, что позиции Парижа на африканском континенте ослабли из-за его собственной политики, основанной на колониальных методах, принципах, так называемой системе "Françafrique", которая сейчас разваливается на глазах, не работает и не отвечает национальным интересам африканских государств. По заявлению МИД РФ, Франция потеряла авторитет, влияние в этих странах, политические и экономические позиции.
https://ria.ru/20230725/afrika-1886084703.html
https://ria.ru/20230521/niger-1873239211.html
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в мире, франция, нигер, африка, катрин колонна, мохамед базум, эммануэль макрон, большая двадцатка, оон
В мире, Франция, Нигер, Африка, Катрин Колонна, Мохамед Базум, Эммануэль Макрон, Большая двадцатка, ООН
В Париже заявили, что у отношений Франции и Африки прекрасное будущее

Глава МИД Франции заявила, что у отношений со странами Африки прекрасное будущее

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкВид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 авг – РИА Новости. Отношения Франции со странами африканского континента ждет прекрасное будущее, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, выступая на ежегодной конференции послов во вторник. Выступление транслировалось в официальном аккаунте французского МИД в Twitter.
"Я убеждена, что у отношений Франции и Африки прекрасное будущее и что манипулирование антифранцузским дискурсом тут и там не должно омрачать качество и глубину наших отношений с большинством этих стран", - завила Колонна на выступлении, отметив, что у Франции есть "много преимуществ" в Африке.
Французский контингент операции Бархан на военной базе Гао в Мали - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
В МИД назвали причину ослабления позиций Франции в Африке
25 июля, 08:32
Ранее группа из 94 французских сенаторов разных политических взглядов подписала открытое письмо в адрес президента страны Эммануэля Макрона, в котором заявила о провале политики страны на африканском континенте.
Колонна подчеркнула, что Франция поддерживает расширение присутствия стран Африки в Совбезе ООН, а также интеграцию Африканского союза в G20.
"Африканские страны – незаменимые партнеры в плане борьбы с многочисленными общими вызовами, мы должны работать с ними. Поэтому мы выступаем за интеграцию Афросоюза в "Большую двадцатку", а также за большую репрезентативность африканских стран в Совбезе ООН", - сказала Колонна.
Она отметила при этом, что "реальность заставляет нас извлечь уроки из более, чем десятилетней политики в Сахеле". Колонна напомнила, что Франция не изменит свою позицию в отношении поддержки легитимных властей Нигера.
"Франция сегодня выбирает требовательный путь полного возвращения к конституционному порядку вокруг президента (Мохамеда) Базума. Мы продолжим это делать, даже если кто-то другой сомневается. Дорога, открытая этим путчем, - это риск краха безопасности в Западной Африке, ухудшения экономического кризиса и социального неравенства", - сказала она.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023-го года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные в течение месяца должны покинуть территорию страны.
В МИД РФ ранее заявляли, что позиции Парижа на африканском континенте ослабли из-за его собственной политики, основанной на колониальных методах, принципах, так называемой системе "Françafrique", которая сейчас разваливается на глазах, не работает и не отвечает национальным интересам африканских государств. По заявлению МИД РФ, Франция потеряла авторитет, влияние в этих странах, политические и экономические позиции.
Мохамед Базум
Президент Нигера назвал политику Франции в Африке не очень успешной
21 мая, 14:51
 
В миреФранцияНигерАфрикаКатрин КолоннаМохамед БазумЭммануэль МакронБольшая двадцаткаООН
 
 
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