https://ria.ru/20230829/forum-1892950252.html

На форум "Сообщество" в Самару приехали общественники из 71 региона страны

На форум "Сообщество" в Самару приехали общественники из 71 региона страны - РИА Новости, 29.08.2023

На форум "Сообщество" в Самару приехали общественники из 71 региона страны

В Самаре стартовал форум "Сообщество"", который проводит Общественная палата Российской Федерации; в нем участвуют представители федеральных и региональных... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:39

2023-08-29T16:39

2023-08-29T16:39

самарская область

дмитрий азаров

самара

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САМАРА, 29 авг - РИА Новости. В Самаре стартовал форум "Сообщество"", который проводит Общественная палата Российской Федерации; в нем участвуют представители федеральных и региональных органов государственной власти и местного самоуправления, активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели и представители бизнес-сообщества из 71 региона России, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Для очного участия в форуме зарегистрировались более двух тысяч человек. Еще порядка 600 принимают участие в онлайн-формате. По мнению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, тема форума - "Гражданское общество России – основа развития" - определяющая. "Мы в Самарской области по-другому и не мыслим. По всем важнейшим вопросам развития нашего региона, создания условий для динамичного развития, улучшения жизни, конечно же, советуемся с людьми", - цитирует пресс-служба слова главы региона, выступавшего на пленарном заседании форума. Азаров привел в пример тезис сообщества людей с ограничениями по здоровью - "ничего для нас без нас". "Мы стараемся со всеми жителями Самарской области использовать как раз именно такой принцип. Именно так мы формировали стратегию лидерства Самарской области и следуем ей всенепременно, несмотря на все сложности, которые зачастую нам создают наши недруги. Мы собрали более 900 тысяч предложений от людей при формировании стратегии развития нашего региона. Эта стратегия дополняется и сейчас проходит актуализацию во всех муниципалитетах нашей области", - пояснил губернатор, добавив, что Самарская область также готова перенимать лучшие практики, показавшие эффективность, которые наработаны в других субъектах РФ. На форуме представлены НКО различного профиля. Таким образом общественники, работающие во всех сферах социальной реальности, могут рассказать, с какими трудностями сталкиваются, и совместно с представителями власти подумать, как их преодолеть. Подводя итог пленарной сессии, губернатор отметил, что форум проводится в Самаре в юбилейный для региональной Общественной палаты год. "Это подчеркивает с одной стороны активность, значимость региональной Общественной палаты, а с другой стороны – это признание заслуг всех неравнодушных людей, которые живут, творят, созидают на самарской земле, побеждают каждый день, поддерживают наших бойцов – защитников Отечества. Главное достояние, богатство Самарской области – это активные, неравнодушные люди. То, что форум "Сообщество" сегодня проходит здесь, является подтверждением этого важного понимания, которое есть в обществе: без постоянного взаимодействия с гражданским обществом невозможно достигать результатов ни по одному направлению. Результаты, которых мы добились, достигли именно благодаря соработничеству, объединению людей, где принципиальную роль играет Общественная палата", - подчеркнул глава региона. Форум "Сообщество" продлится до 30 августа. Все инициативы и предложения, которые появятся во время обсуждения, будут вынесены на рассмотрение в рамках итогового форума "Сообщество", который пройдет в Москве в ноябре текущего года, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230824/obrazovanie-1891929832.html

самарская область

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров, самара