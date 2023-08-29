https://ria.ru/20230829/forum-1892950252.html
На форум "Сообщество" в Самару приехали общественники из 71 региона страны
На форум "Сообщество" в Самару приехали общественники из 71 региона страны - РИА Новости, 29.08.2023
На форум "Сообщество" в Самару приехали общественники из 71 региона страны
В Самаре стартовал форум "Сообщество"", который проводит Общественная палата Российской Федерации; в нем участвуют представители федеральных и региональных... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:39
2023-08-29T16:39
2023-08-29T16:39
самарская область
дмитрий азаров
самара
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САМАРА, 29 авг - РИА Новости. В Самаре стартовал форум "Сообщество"", который проводит Общественная палата Российской Федерации; в нем участвуют представители федеральных и региональных органов государственной власти и местного самоуправления, активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели и представители бизнес-сообщества из 71 региона России, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Для очного участия в форуме зарегистрировались более двух тысяч человек. Еще порядка 600 принимают участие в онлайн-формате. По мнению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, тема форума - "Гражданское общество России – основа развития" - определяющая. "Мы в Самарской области по-другому и не мыслим. По всем важнейшим вопросам развития нашего региона, создания условий для динамичного развития, улучшения жизни, конечно же, советуемся с людьми", - цитирует пресс-служба слова главы региона, выступавшего на пленарном заседании форума. Азаров привел в пример тезис сообщества людей с ограничениями по здоровью - "ничего для нас без нас". "Мы стараемся со всеми жителями Самарской области использовать как раз именно такой принцип. Именно так мы формировали стратегию лидерства Самарской области и следуем ей всенепременно, несмотря на все сложности, которые зачастую нам создают наши недруги. Мы собрали более 900 тысяч предложений от людей при формировании стратегии развития нашего региона. Эта стратегия дополняется и сейчас проходит актуализацию во всех муниципалитетах нашей области", - пояснил губернатор, добавив, что Самарская область также готова перенимать лучшие практики, показавшие эффективность, которые наработаны в других субъектах РФ. На форуме представлены НКО различного профиля. Таким образом общественники, работающие во всех сферах социальной реальности, могут рассказать, с какими трудностями сталкиваются, и совместно с представителями власти подумать, как их преодолеть. Подводя итог пленарной сессии, губернатор отметил, что форум проводится в Самаре в юбилейный для региональной Общественной палаты год. "Это подчеркивает с одной стороны активность, значимость региональной Общественной палаты, а с другой стороны – это признание заслуг всех неравнодушных людей, которые живут, творят, созидают на самарской земле, побеждают каждый день, поддерживают наших бойцов – защитников Отечества. Главное достояние, богатство Самарской области – это активные, неравнодушные люди. То, что форум "Сообщество" сегодня проходит здесь, является подтверждением этого важного понимания, которое есть в обществе: без постоянного взаимодействия с гражданским обществом невозможно достигать результатов ни по одному направлению. Результаты, которых мы добились, достигли именно благодаря соработничеству, объединению людей, где принципиальную роль играет Общественная палата", - подчеркнул глава региона. Форум "Сообщество" продлится до 30 августа. Все инициативы и предложения, которые появятся во время обсуждения, будут вынесены на рассмотрение в рамках итогового форума "Сообщество", который пройдет в Москве в ноябре текущего года, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230824/obrazovanie-1891929832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, дмитрий азаров, самара
Самарская область, Дмитрий Азаров, Самара
САМАРА, 29 авг - РИА Новости. В Самаре стартовал форум "Сообщество"", который проводит Общественная палата Российской Федерации; в нем участвуют представители федеральных и региональных органов государственной власти и местного самоуправления, активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели и представители бизнес-сообщества из 71 региона России, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Для очного участия в форуме зарегистрировались более двух тысяч человек. Еще порядка 600 принимают участие в онлайн-формате.
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По мнению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
, тема форума - "Гражданское общество России – основа развития" - определяющая. "Мы в Самарской области по-другому и не мыслим. По всем важнейшим вопросам развития нашего региона, создания условий для динамичного развития, улучшения жизни, конечно же, советуемся с людьми", - цитирует пресс-служба слова главы региона, выступавшего на пленарном заседании форума.
Азаров привел в пример тезис сообщества людей с ограничениями по здоровью - "ничего для нас без нас". "Мы стараемся со всеми жителями Самарской области использовать как раз именно такой принцип. Именно так мы формировали стратегию лидерства Самарской области и следуем ей всенепременно, несмотря на все сложности, которые зачастую нам создают наши недруги. Мы собрали более 900 тысяч предложений от людей при формировании стратегии развития нашего региона. Эта стратегия дополняется и сейчас проходит актуализацию во всех муниципалитетах нашей области", - пояснил губернатор, добавив, что Самарская область также готова перенимать лучшие практики, показавшие эффективность, которые наработаны в других субъектах РФ.
На форуме представлены НКО различного профиля. Таким образом общественники, работающие во всех сферах социальной реальности, могут рассказать, с какими трудностями сталкиваются, и совместно с представителями власти подумать, как их преодолеть.
Подводя итог пленарной сессии, губернатор отметил, что форум проводится в Самаре в юбилейный для региональной Общественной палаты год.
"Это подчеркивает с одной стороны активность, значимость региональной Общественной палаты, а с другой стороны – это признание заслуг всех неравнодушных людей, которые живут, творят, созидают на самарской земле, побеждают каждый день, поддерживают наших бойцов – защитников Отечества. Главное достояние, богатство Самарской области – это активные, неравнодушные люди. То, что форум "Сообщество" сегодня проходит здесь, является подтверждением этого важного понимания, которое есть в обществе: без постоянного взаимодействия с гражданским обществом невозможно достигать результатов ни по одному направлению. Результаты, которых мы добились, достигли именно благодаря соработничеству, объединению людей, где принципиальную роль играет Общественная палата", - подчеркнул глава региона.
Форум "Сообщество" продлится до 30 августа. Все инициативы и предложения, которые появятся во время обсуждения, будут вынесены на рассмотрение в рамках итогового форума "Сообщество", который пройдет в Москве
в ноябре текущего года, пояснили в пресс-службе.