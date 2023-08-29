https://ria.ru/20230829/elektrogenerator-1892951008.html

Полиция Нигера не дает установить электрогенератор в посольстве Франции

Полиция Нигера не дает установить электрогенератор в посольстве Франции - РИА Новости, 29.08.2023

Полиция Нигера не дает установить электрогенератор в посольстве Франции

Тягач с электрогенератором подъехал к посольству Франции в столице Нигера Ниамее во вторник, однако сотрудники полиции не разрешили въезд на территорию... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:40

2023-08-29T16:40

2023-08-29T16:40

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переворот в нигере — 2023

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НИАМЕЙ, 29 авг - РИА Новости. Тягач с электрогенератором подъехал к посольству Франции в столице Нигера Ниамее во вторник, однако сотрудники полиции не разрешили въезд на территорию диппредставительства, передает корреспондент РИА Новости. По всем внешним признакам здания на территории французского посольства обесточены. Попытка провоза крупногабаритного генератора на территорию косвенно подтверждает перебои в электроснабжении или полное его отсутствие. Ранее местные СМИ сообщали, что власти города отключили подачу государственного электричества посольству Франции, также было отключено водоснабжение. Такие же меры были приняты в отношении генконсульства Франции в Зиндере. Также сообщалось, что военный совет попросил от всех компаний прекратить поставки топлива и продуктов питания французскому диппредставительству. Французский телеканал TF1 со ссылкой на свой дипломатической источник в свою очередь сообщал, что посольству Франции в Ниамее не отключали электричество и воду, вопреки масштабным антифранцузским демонстрациям, посольство не подвергалось атакам и продолжает функционировать. Авторы репортажа TF1 предполагают, что слухи о коммунальной блокаде посольства возникли из-за коммюнике, распространенного активистами из Комитета поддержки Национального совета по защите отечества (CNSP). В этом заявлении, в частности, говорилось, что поставщики, которые продолжат обеспечивать французскую сторону товарами и услугами, будут считаться "врагами суверенного народа". Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в понедельник подтвердил, что французский посол останется в Нигере, несмотря на давление правительства мятежников. В пятницу МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции и попросил его покинуть страну в течение 48 часов. В Париже в свою очередь заявили, что приняли к сведению просьбу, отметив, что у мятежников нет полномочий просить об этом. В понедельник ряд СМИ со ссылкой на соцсети сообщил, что новые власти Нигера отключили дипмиссию от систем жизнеобеспечения. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230820/niger-1891139051.html

https://ria.ru/20230826/niger-1892391392.html

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в мире, нигер, франция, переворот в нигере — 2023, ниамей