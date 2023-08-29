Рейтинг@Mail.ru
Полиция Нигера не дает установить электрогенератор в посольстве Франции - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/elektrogenerator-1892951008.html
Полиция Нигера не дает установить электрогенератор в посольстве Франции
Полиция Нигера не дает установить электрогенератор в посольстве Франции - РИА Новости, 29.08.2023
Полиция Нигера не дает установить электрогенератор в посольстве Франции
Тягач с электрогенератором подъехал к посольству Франции в столице Нигера Ниамее во вторник, однако сотрудники полиции не разрешили въезд на территорию... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:40
2023-08-29T16:40
в мире
нигер
франция
переворот в нигере — 2023
ниамей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892949680_0:0:775:436_1920x0_80_0_0_373545431a9a0d861f69fd6944554a3e.jpg
НИАМЕЙ, 29 авг - РИА Новости. Тягач с электрогенератором подъехал к посольству Франции в столице Нигера Ниамее во вторник, однако сотрудники полиции не разрешили въезд на территорию диппредставительства, передает корреспондент РИА Новости. По всем внешним признакам здания на территории французского посольства обесточены. Попытка провоза крупногабаритного генератора на территорию косвенно подтверждает перебои в электроснабжении или полное его отсутствие. Ранее местные СМИ сообщали, что власти города отключили подачу государственного электричества посольству Франции, также было отключено водоснабжение. Такие же меры были приняты в отношении генконсульства Франции в Зиндере. Также сообщалось, что военный совет попросил от всех компаний прекратить поставки топлива и продуктов питания французскому диппредставительству. Французский телеканал TF1 со ссылкой на свой дипломатической источник в свою очередь сообщал, что посольству Франции в Ниамее не отключали электричество и воду, вопреки масштабным антифранцузским демонстрациям, посольство не подвергалось атакам и продолжает функционировать. Авторы репортажа TF1 предполагают, что слухи о коммунальной блокаде посольства возникли из-за коммюнике, распространенного активистами из Комитета поддержки Национального совета по защите отечества (CNSP). В этом заявлении, в частности, говорилось, что поставщики, которые продолжат обеспечивать французскую сторону товарами и услугами, будут считаться "врагами суверенного народа". Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в понедельник подтвердил, что французский посол останется в Нигере, несмотря на давление правительства мятежников. В пятницу МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции и попросил его покинуть страну в течение 48 часов. В Париже в свою очередь заявили, что приняли к сведению просьбу, отметив, что у мятежников нет полномочий просить об этом. В понедельник ряд СМИ со ссылкой на соцсети сообщил, что новые власти Нигера отключили дипмиссию от систем жизнеобеспечения. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230820/niger-1891139051.html
https://ria.ru/20230826/niger-1892391392.html
нигер
франция
ниамей
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892949680_50:0:761:533_1920x0_80_0_0_dba1a6ca997e85c13ef73925593fa018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, франция, переворот в нигере — 2023, ниамей
В мире, Нигер, Франция, Переворот в Нигере — 2023, Ниамей
Полиция Нигера не дает установить электрогенератор в посольстве Франции

Полиция Нигера препятствует установке электрогенератора в посольстве Франции

Полиция Нигера не дает установить электрогенератор в здании посольства Франции в Ниамее
Полиция Нигера не дает установить электрогенератор в здании посольства Франции в Ниамее
Полиция Нигера не дает установить электрогенератор в здании посольства Франции в Ниамее
Читать ria.ru в
НИАМЕЙ, 29 авг - РИА Новости. Тягач с электрогенератором подъехал к посольству Франции в столице Нигера Ниамее во вторник, однако сотрудники полиции не разрешили въезд на территорию диппредставительства, передает корреспондент РИА Новости.
По всем внешним признакам здания на территории французского посольства обесточены. Попытка провоза крупногабаритного генератора на территорию косвенно подтверждает перебои в электроснабжении или полное его отсутствие.
Ранее местные СМИ сообщали, что власти города отключили подачу государственного электричества посольству Франции, также было отключено водоснабжение. Такие же меры были приняты в отношении генконсульства Франции в Зиндере. Также сообщалось, что военный совет попросил от всех компаний прекратить поставки топлива и продуктов питания французскому диппредставительству.
Французский телеканал TF1 со ссылкой на свой дипломатической источник в свою очередь сообщал, что посольству Франции в Ниамее не отключали электричество и воду, вопреки масштабным антифранцузским демонстрациям, посольство не подвергалось атакам и продолжает функционировать.
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
СМИ: лидер мятежников в Нигере опасается нападения Франции
20 августа, 17:11
Авторы репортажа TF1 предполагают, что слухи о коммунальной блокаде посольства возникли из-за коммюнике, распространенного активистами из Комитета поддержки Национального совета по защите отечества (CNSP). В этом заявлении, в частности, говорилось, что поставщики, которые продолжат обеспечивать французскую сторону товарами и услугами, будут считаться "врагами суверенного народа".
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в понедельник подтвердил, что французский посол останется в Нигере, несмотря на давление правительства мятежников.
В пятницу МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции и попросил его покинуть страну в течение 48 часов. В Париже в свою очередь заявили, что приняли к сведению просьбу, отметив, что у мятежников нет полномочий просить об этом. В понедельник ряд СМИ со ссылкой на соцсети сообщил, что новые власти Нигера отключили дипмиссию от систем жизнеобеспечения.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Эксперт объяснил, почему американского посла не высылают из Нигера
26 августа, 14:14
 
В миреНигерФранцияПереворот в Нигере — 2023Ниамей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала