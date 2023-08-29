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В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП - РИА Новости, 29.08.2023
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14:32 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/dtp-1892904772.html
В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП
В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП - РИА Новости, 29.08.2023
В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП
Автобус с гражданами Украины врезался на полной скорости в ограничитель высоты в румынском городе Нэводарь (недалеко от черноморского курорта Констанца),... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:32
2023-08-29T14:32
украина
констанца
румыния
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КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. Автобус с гражданами Украины врезался на полной скорости в ограничитель высоты в румынском городе Нэводарь (недалеко от черноморского курорта Констанца), пострадали 15 человек, восемь из них были госпитализированы, заявил во вторник в эфире бухарестского телеканала Antena-3 глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат. "В Нэводаре произошло ДТП, рейсовый автобус с Украины на полной скорости проехал через ограничитель высоты. В автобусе находились 45 человек, в основном все граждане Украины. Водитель потерял бдительность, травмы получили 15 человек, в том числе двое детей. Восемь человек доставлены в больницы Констанцы", - сказал Арафат. Чиновник отметил, что жизни пострадавших ничего не угрожает, они получают квалифицированную медицинскую помощь. Автобус возвращался в Киев, уточняет телеканал.
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украина, констанца, румыния
Украина, Констанца, Румыния
В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП

В Румынии в ДТП попал автобус с гражданами Украины, пострадали 15 человек

© Фото очевидцаДТП в румынском городе Нэводарь
ДТП в румынском городе Нэводарь
© Фото очевидца
ДТП в румынском городе Нэводарь
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. Автобус с гражданами Украины врезался на полной скорости в ограничитель высоты в румынском городе Нэводарь (недалеко от черноморского курорта Констанца), пострадали 15 человек, восемь из них были госпитализированы, заявил во вторник в эфире бухарестского телеканала Antena-3 глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат.
"В Нэводаре произошло ДТП, рейсовый автобус с Украины на полной скорости проехал через ограничитель высоты. В автобусе находились 45 человек, в основном все граждане Украины. Водитель потерял бдительность, травмы получили 15 человек, в том числе двое детей. Восемь человек доставлены в больницы Констанцы", - сказал Арафат.
Чиновник отметил, что жизни пострадавших ничего не угрожает, они получают квалифицированную медицинскую помощь. Автобус возвращался в Киев, уточняет телеканал.
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