https://ria.ru/20230829/dnr-1892833051.html

Пушилин рассказал о самых горячих точках в ДНР

Пушилин рассказал о самых горячих точках в ДНР - РИА Новости, 29.08.2023

Пушилин рассказал о самых горячих точках в ДНР

Самыми горячими точками линии фронта в ДНР являются Урожайное и Старомайорское, которые сейчас находятся в "серой зоне", сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:19

2023-08-29T10:19

2023-08-29T10:59

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

старомайорское

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Самыми горячими точками линии фронта в ДНР являются Урожайное и Старомайорское, которые сейчас находятся в "серой зоне", сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Самые горячие точки у нас – их две именно на территории фронта по линии Донецкой Народной Республики – это южнодонецкое направление, Урожайное, Старомайорское, где противник. Это "серая зона" все же сейчас, потому что и противник тоже не имеет возможности закрепиться в Урожайном – негде закрепляться. И опять же наши ребята, артиллерия плюс авиация, очень четко отрабатывают, как только противник предпринимает эти шаги", - сказал Пушилин.Еще одной такой точкой он назвал Приютное.По его словам, существенных изменений позиций ни российских, ни украинских войск в районах населенных пунктов Марьинка и Авдеевка нет. "Что касается Майорского - это горловское направление – противник предпринимает попытки по несколько раз в сутки ситуацию поменять. Шансов у него немного. Что они делают? Они обстреливают Горловку. Упрутся, не получается – и по Горловке", - уточнил Пушилин.Он отметил, что российские бойцы на горловском направлении стараются улучшать свои позиции.

https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892580042.html

донецкая народная республика

старомайорское

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, старомайорское