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Пушилин рассказал о самых горячих точках в ДНР
Пушилин рассказал о самых горячих точках в ДНР - РИА Новости, 29.08.2023
Пушилин рассказал о самых горячих точках в ДНР
Самыми горячими точками линии фронта в ДНР являются Урожайное и Старомайорское, которые сейчас находятся в "серой зоне", сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:19
2023-08-29T10:19
2023-08-29T10:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
старомайорское
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Самыми горячими точками линии фронта в ДНР являются Урожайное и Старомайорское, которые сейчас находятся в "серой зоне", сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Самые горячие точки у нас – их две именно на территории фронта по линии Донецкой Народной Республики – это южнодонецкое направление, Урожайное, Старомайорское, где противник. Это "серая зона" все же сейчас, потому что и противник тоже не имеет возможности закрепиться в Урожайном – негде закрепляться. И опять же наши ребята, артиллерия плюс авиация, очень четко отрабатывают, как только противник предпринимает эти шаги", - сказал Пушилин.Еще одной такой точкой он назвал Приютное.По его словам, существенных изменений позиций ни российских, ни украинских войск в районах населенных пунктов Марьинка и Авдеевка нет. "Что касается Майорского - это горловское направление – противник предпринимает попытки по несколько раз в сутки ситуацию поменять. Шансов у него немного. Что они делают? Они обстреливают Горловку. Упрутся, не получается – и по Горловке", - уточнил Пушилин.Он отметил, что российские бойцы на горловском направлении стараются улучшать свои позиции.
https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892580042.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Старомайорское
Пушилин рассказал о самых горячих точках в ДНР
Пушилин назвал районы Урожайного и Старомайорского самыми горячими точками в ДНР