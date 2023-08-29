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ВСУ обстреляли Ясиноватский район ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 29.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:13 29.08.2023 (обновлено: 08:24 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/dnr-1892815354.html
ВСУ обстреляли Ясиноватский район ДНР кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Ясиноватский район ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 29.08.2023
ВСУ обстреляли Ясиноватский район ДНР кассетными снарядами
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району ДНР, сообщили во вторник в телеграм-канале... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T08:13
2023-08-29T08:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району ДНР, сообщили во вторник в телеграм-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230829/podderzhka-1892810557.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Ясиноватский район ДНР кассетными снарядами

ВСУ выпустили по Ясиноватскому району ДНР четыре кассетных снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району ДНР, сообщили во вторник в телеграм-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.
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