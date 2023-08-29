https://ria.ru/20230829/dnr-1892815354.html

ВСУ обстреляли Ясиноватский район ДНР кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Ясиноватский район ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 29.08.2023

ВСУ обстреляли Ясиноватский район ДНР кассетными снарядами

Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району ДНР, сообщили во вторник в телеграм-канале... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T08:13

2023-08-29T08:13

2023-08-29T08:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району ДНР, сообщили во вторник в телеграм-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230829/podderzhka-1892810557.html

донецкая народная республика

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия