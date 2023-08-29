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Гладков рассказал о каникулах для белгородских детей в Анапе и Крыму - РИА Новости, 29.08.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
11:48 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/deti-1892858205.html
Гладков рассказал о каникулах для белгородских детей в Анапе и Крыму
Гладков рассказал о каникулах для белгородских детей в Анапе и Крыму - РИА Новости, 29.08.2023
Гладков рассказал о каникулах для белгородских детей в Анапе и Крыму
Более тысячи детей из Белгородской области отправятся в Анапу на каникулы, еще 200 школьников поедут в Артек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:48
2023-08-29T11:48
белгородская область
анапа
белгородская область
ямал
вячеслав гладков
дмитрий артюхов
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БЕЛГОРОД, 29 авг – РИА Новости. Более тысячи детей из Белгородской области отправятся в Анапу на каникулы, еще 200 школьников поедут в Артек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Тысяча детей благодаря помощи Ямала отправляются в Анапу. Это стало возможным благодаря помощи губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, за что ему очень благодарны", - написал Гладков. Он пояснил, что многие губернаторы российских регионов отозвались и предложили помочь белгородским детям в связи с тем, что детские лагеря в самой области по понятным причинам все лето в первую очередь вдоль границы были закрыты. "Еще 200 детей из Белгородского района и Шебекинского округа (отправятся) в Артек. Это уже стало возможным благодаря личному решению Сергея Сергеевича Кравцова, министру просвещения Российской Федерации, нашего близкого друга, человека, который переживает за нашу область и очень сильно помогает", - отметил Гладков и поблагодарил всех, кто помогает региону. "Уверен, что мы решим любые проблемы с такими друзьями, с такой помощью", - резюмировал губернатор.
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анапа, белгородская область, ямал, вячеслав гладков, дмитрий артюхов
Белгородская область, Анапа, Белгородская область, Ямал, Вячеслав Гладков, Дмитрий Артюхов
Гладков рассказал о каникулах для белгородских детей в Анапе и Крыму

Гладков: более тысячи детей из Белгородской области отдохнут в Анапе

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкДети у моря
Дети у моря - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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БЕЛГОРОД, 29 авг – РИА Новости. Более тысячи детей из Белгородской области отправятся в Анапу на каникулы, еще 200 школьников поедут в Артек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Тысяча детей благодаря помощи Ямала отправляются в Анапу. Это стало возможным благодаря помощи губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, за что ему очень благодарны", - написал Гладков.
Он пояснил, что многие губернаторы российских регионов отозвались и предложили помочь белгородским детям в связи с тем, что детские лагеря в самой области по понятным причинам все лето в первую очередь вдоль границы были закрыты.
"Еще 200 детей из Белгородского района и Шебекинского округа (отправятся) в Артек. Это уже стало возможным благодаря личному решению Сергея Сергеевича Кравцова, министру просвещения Российской Федерации, нашего близкого друга, человека, который переживает за нашу область и очень сильно помогает", - отметил Гладков и поблагодарил всех, кто помогает региону.
"Уверен, что мы решим любые проблемы с такими друзьями, с такой помощью", - резюмировал губернатор.
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Белгородская областьАнапаБелгородская областьЯмалВячеслав ГладковДмитрий Артюхов
 
 
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