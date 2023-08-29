https://ria.ru/20230829/deti-1892858205.html

Гладков рассказал о каникулах для белгородских детей в Анапе и Крыму

Гладков рассказал о каникулах для белгородских детей в Анапе и Крыму - РИА Новости, 29.08.2023

Гладков рассказал о каникулах для белгородских детей в Анапе и Крыму

Более тысячи детей из Белгородской области отправятся в Анапу на каникулы, еще 200 школьников поедут в Артек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T11:48

2023-08-29T11:48

2023-08-29T11:48

белгородская область

анапа

белгородская область

ямал

вячеслав гладков

дмитрий артюхов

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БЕЛГОРОД, 29 авг – РИА Новости. Более тысячи детей из Белгородской области отправятся в Анапу на каникулы, еще 200 школьников поедут в Артек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Тысяча детей благодаря помощи Ямала отправляются в Анапу. Это стало возможным благодаря помощи губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, за что ему очень благодарны", - написал Гладков. Он пояснил, что многие губернаторы российских регионов отозвались и предложили помочь белгородским детям в связи с тем, что детские лагеря в самой области по понятным причинам все лето в первую очередь вдоль границы были закрыты. "Еще 200 детей из Белгородского района и Шебекинского округа (отправятся) в Артек. Это уже стало возможным благодаря личному решению Сергея Сергеевича Кравцова, министру просвещения Российской Федерации, нашего близкого друга, человека, который переживает за нашу область и очень сильно помогает", - отметил Гладков и поблагодарил всех, кто помогает региону. "Уверен, что мы решим любые проблемы с такими друзьями, с такой помощью", - резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20230828/kuban-1892692514.html

анапа

белгородская область

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анапа, белгородская область, ямал, вячеслав гладков, дмитрий артюхов