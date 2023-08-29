https://ria.ru/20230829/deti-1892811661.html
Дети из пострадавших районов Приморья бесплатно посетят музеи
Дети из пострадавших районов Приморья бесплатно посетят музеи - РИА Новости, 29.08.2023
Дети из пострадавших районов Приморья бесплатно посетят музеи
Школьники из районов Приморья, пострадавших от масштабного паводка, в рамках проекта "Арсеньевская карта" посетят экскурсии во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T06:53
2023-08-29T06:53
2023-08-29T06:53
общество
владивосток
уссурийск
спасск-дальний
олег кожемяко
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751025068_0:0:3214:1807_1920x0_80_0_0_8de5ac67c42b10f9691ec3b66f3ed22c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Школьники из районов Приморья, пострадавших от масштабного паводка, в рамках проекта "Арсеньевская карта" посетят экскурсии во Владивостоке, сообщает правительство региона. "Дети из пострадавших от наводнения территорий – Уссурийска, Спасска-Дальнего, Спасского и Михайловского муниципальных районов, а также Октябрьского муниципального округа – побывают в местах программы просветительского проекта "Арсеньевская карта", - говорится в сообщении. Школьники, которые находятся сейчас в пунктах временного размещения, 1 сентября посетят экскурсии в музее истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, на Ворошиловской батарее и в историческом парке "Россия – моя история". Губернатор Олег Кожемяко запустил проект "Арсеньевская карта" в День защиты детей 1 июня. Школьники 6-13 лет могут бесплатно посещать культурные учреждения. В проекте сначала участвовали дети, посещающие пришкольные лагеря Владивостока. С 1 июля к ним присоединились школьники Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района. С сентября это смогут сделать дети из всех остальных муниципалитетов края. Главная цель проекта "Арсеньевская карта" - продвижение исторического наследия края. В Приморье в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование" проводятся мероприятия для знакомства детей и молодежи с историей России и Приморского края. В Приморье действует федеральный режим ЧС из-за паводка. Регион в середине августа серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов. Кроме того, 23 и 25 августа в крае прошли сильные ливни, уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. Власти региона и спасатели работают над устранением последствий паводка. Губернатор посещает подтопленные территории, контролирует работы и обсуждает с местными жителями вопросы оказания адресной помощи. Владельцы затопленных домов и участков получают из регионального бюджета выплаты в размере 10, 50 или 100 тысяч рублей. Кроме того, приморцы могут рассчитывать на получение 200 или 400 тысяч рублей за ущерб здоровью в результате ЧС. Также в районах идет сбор гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20230827/primore-1892506615.html
https://ria.ru/20230829/pavodki-1892805262.html
владивосток
уссурийск
спасск-дальний
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751025068_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2247a225dcb3ef9aeaddf7ac9aa7e0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владивосток, уссурийск, спасск-дальний, олег кожемяко, приморский край
Общество, Владивосток, Уссурийск, Спасск-Дальний, Олег Кожемяко, Приморский край
Дети из пострадавших районов Приморья бесплатно посетят музеи
Дети из пострадавших от паводка районов Приморья бесплатно посетят музеи
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Школьники из районов Приморья, пострадавших от масштабного паводка, в рамках проекта "Арсеньевская карта" посетят экскурсии во Владивостоке, сообщает правительство региона.
«
"Дети из пострадавших от наводнения территорий – Уссурийска, Спасска-Дальнего, Спасского и Михайловского муниципальных районов, а также Октябрьского муниципального округа – побывают в местах программы просветительского проекта "Арсеньевская карта", - говорится в сообщении.
Школьники, которые находятся сейчас в пунктах временного размещения, 1 сентября посетят экскурсии в музее истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, на Ворошиловской батарее и в историческом парке "Россия – моя история".
Губернатор Олег Кожемяко
запустил проект "Арсеньевская карта" в День защиты детей 1 июня. Школьники 6-13 лет могут бесплатно посещать культурные учреждения. В проекте сначала участвовали дети, посещающие пришкольные лагеря Владивостока. С 1 июля к ним присоединились школьники Артемовского городского округа
и Надеждинского муниципального района. С сентября это смогут сделать дети из всех остальных муниципалитетов края. Главная цель проекта "Арсеньевская карта" - продвижение исторического наследия края.
МЧС доставило гуманитарную помощь в подтопленное Приморье
В Приморье в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование" проводятся мероприятия для знакомства детей и молодежи с историей России
и Приморского края
.
В Приморье действует федеральный режим ЧС из-за паводка. Регион в середине августа серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов. Кроме того, 23 и 25 августа в крае прошли сильные ливни, уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления.
Власти региона и спасатели работают над устранением последствий паводка. Губернатор посещает подтопленные территории, контролирует работы и обсуждает с местными жителями вопросы оказания адресной помощи. Владельцы затопленных домов и участков получают из регионального бюджета выплаты в размере 10, 50 или 100 тысяч рублей. Кроме того, приморцы могут рассчитывать на получение 200 или 400 тысяч рублей за ущерб здоровью в результате ЧС. Также в районах идет сбор гуманитарной помощи.
Приморский край ожидает новая волна паводков в ближайшие два дня