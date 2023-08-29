https://ria.ru/20230829/deti-1892811661.html

Дети из пострадавших районов Приморья бесплатно посетят музеи

Дети из пострадавших районов Приморья бесплатно посетят музеи - РИА Новости, 29.08.2023

Дети из пострадавших районов Приморья бесплатно посетят музеи

Школьники из районов Приморья, пострадавших от масштабного паводка, в рамках проекта "Арсеньевская карта" посетят экскурсии во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T06:53

2023-08-29T06:53

2023-08-29T06:53

общество

владивосток

уссурийск

спасск-дальний

олег кожемяко

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Школьники из районов Приморья, пострадавших от масштабного паводка, в рамках проекта "Арсеньевская карта" посетят экскурсии во Владивостоке, сообщает правительство региона. "Дети из пострадавших от наводнения территорий – Уссурийска, Спасска-Дальнего, Спасского и Михайловского муниципальных районов, а также Октябрьского муниципального округа – побывают в местах программы просветительского проекта "Арсеньевская карта", - говорится в сообщении. Школьники, которые находятся сейчас в пунктах временного размещения, 1 сентября посетят экскурсии в музее истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, на Ворошиловской батарее и в историческом парке "Россия – моя история". Губернатор Олег Кожемяко запустил проект "Арсеньевская карта" в День защиты детей 1 июня. Школьники 6-13 лет могут бесплатно посещать культурные учреждения. В проекте сначала участвовали дети, посещающие пришкольные лагеря Владивостока. С 1 июля к ним присоединились школьники Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района. С сентября это смогут сделать дети из всех остальных муниципалитетов края. Главная цель проекта "Арсеньевская карта" - продвижение исторического наследия края. В Приморье в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование" проводятся мероприятия для знакомства детей и молодежи с историей России и Приморского края. В Приморье действует федеральный режим ЧС из-за паводка. Регион в середине августа серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов. Кроме того, 23 и 25 августа в крае прошли сильные ливни, уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. Власти региона и спасатели работают над устранением последствий паводка. Губернатор посещает подтопленные территории, контролирует работы и обсуждает с местными жителями вопросы оказания адресной помощи. Владельцы затопленных домов и участков получают из регионального бюджета выплаты в размере 10, 50 или 100 тысяч рублей. Кроме того, приморцы могут рассчитывать на получение 200 или 400 тысяч рублей за ущерб здоровью в результате ЧС. Также в районах идет сбор гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230827/primore-1892506615.html

https://ria.ru/20230829/pavodki-1892805262.html

владивосток

уссурийск

спасск-дальний

приморский край

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общество, владивосток, уссурийск, спасск-дальний, олег кожемяко, приморский край