https://ria.ru/20230829/covid-19-1892842676.html

Число случаев COVID-19 в России за неделю выросло почти на 20 процентов

Число случаев COVID-19 в России за неделю выросло почти на 20 процентов - РИА Новости, 29.08.2023

Число случаев COVID-19 в России за неделю выросло почти на 20 процентов

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России почти на 20%, рост в 46 регионах, сообщили журналистам в федеральном... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T11:07

2023-08-29T11:07

2023-08-29T11:16

общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России почти на 20%, рост в 46 регионах, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 2,82 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 19,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 46 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 1035 человек с коронавирусом, что на 3,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах России, в том числе в 10 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 3104 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 12,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за неделю 11 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20230825/koronavirus-1892181189.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии