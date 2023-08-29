Число случаев COVID-19 в России за неделю выросло почти на 20 процентов
Оперштаб: число случаев COVID-19 в России за неделю выросло на 19,6 процента
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CoVID-19
Медицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CoVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России почти на 20%, рост в 46 регионах, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 2,82 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 19,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 46 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 1035 человек с коронавирусом, что на 3,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах России, в том числе в 10 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 3104 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 12,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за неделю 11 человек, уточнили в оперштабе.