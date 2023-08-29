Рейтинг@Mail.ru
Число случаев COVID-19 в России за неделю выросло почти на 20 процентов - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 29.08.2023 (обновлено: 11:16 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/covid-19-1892842676.html
Число случаев COVID-19 в России за неделю выросло почти на 20 процентов
Число случаев COVID-19 в России за неделю выросло почти на 20 процентов - РИА Новости, 29.08.2023
Число случаев COVID-19 в России за неделю выросло почти на 20 процентов
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России почти на 20%, рост в 46 регионах, сообщили журналистам в федеральном... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:07
2023-08-29T11:16
общество
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774027802_0:97:3071:1824_1920x0_80_0_0_da96e9db71a19db9d3a845b0f8791bd0.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России почти на 20%, рост в 46 регионах, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 2,82 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 19,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 46 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 1035 человек с коронавирусом, что на 3,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах России, в том числе в 10 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 3104 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 12,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за неделю 11 человек, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20230825/koronavirus-1892181189.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774027802_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_1cf41e379393d8347eb97e1c51d87f66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, коронавирус в россии
Общество, Россия, Коронавирус в России
Число случаев COVID-19 в России за неделю выросло почти на 20 процентов

Оперштаб: число случаев COVID-19 в России за неделю выросло на 19,6 процента

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CoVID-19
Медицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CoVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CoVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России почти на 20%, рост в 46 регионах, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 2,82 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 19,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 46 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 1035 человек с коронавирусом, что на 3,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах России, в том числе в 10 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 3104 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 12,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за неделю 11 человек, уточнили в оперштабе.
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире
25 августа, 12:32
 
ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала