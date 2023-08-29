https://ria.ru/20230829/boezaryady-1893017465.html

МИД России: США рано или поздно проведут ядерные испытания новых боезарядов

МИД России: США рано или поздно проведут ядерные испытания новых боезарядов - РИА Новости, 29.08.2023

МИД России: США рано или поздно проведут ядерные испытания новых боезарядов

США рано или поздно проведут испытания своих новых ядерных боезарядов, содержание Невадского ядерного полигона показывает, что они не намерены прекращать... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T21:00

2023-08-29T21:00

2023-08-29T21:00

космос - риа наука

россия

андрей белоусов

сша

москва

владимир путин

константин сивков

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ЖЕНЕВА, 29 авг – РИА Новости. США рано или поздно проведут испытания своих новых ядерных боезарядов, содержание Невадского ядерного полигона показывает, что они не намерены прекращать испытания ядерных бомб, несмотря на единогласное голосование по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу, заявил заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов. "Обращаем внимание на то, что США совершенствуют и содержат в полной эксплуатационной готовности инфраструктуру Невадского ядерного полигона. Такой подход может рассматриваться в качестве прямого свидетельства соответствующих намерений Вашингтона. Кроме того, США не скрывают, что осуществляют разработку новых типов ядерных боезарядов, работоспособность которых рано или поздно потребуется проверить на практике", - сказал он во время выступления на мероприятии, приуроченном к Международному дню действий против ядерных испытаний. Дипломат подчеркнул, что принятия единогласно резолюцию ГА ООН 64/35 от 2009 года говорит о том, что все государства мира "разделяют необходимость" полного отказа от ядерных испытаний, что является "важнейшим условием" для достижения конечной цели создания мира без ядерного оружия. "Россия, как одно из государств, ратифицировавших Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и объявивших добровольный мораторий на ядерные испытания в 1992 году, ответственно соблюдает все принятые на себя обязательства", - добавил Белоусов. Российский эксперт, доктор военных наук Константин Сивков ранее заявил РИА Новости, что рост расходов США на ядерное сдерживание связан с необходимостью заменить в сжатые сроки устаревающие межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III на МБР нового поколения LGM-35A Sentinel, а также построить с нуля собственную промышленность по обогащению урана. Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес РФ. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. Ранее Путин заявил, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США не "размахивать ядерной дубинкой", потому что победы в ядерном конфликте не будет. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20230829/oruzhie-1892990688.html

https://ria.ru/20230819/lavrov-1890953490.html

https://ria.ru/20230815/reaktsiya-1890106244.html

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сша

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космос - риа наука, россия, андрей белоусов, сша, москва, владимир путин, константин сивков