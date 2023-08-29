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Пентагон: США не дают ВСУ оружие со складов, если это вредит боеготовности
Пентагон: США не дают ВСУ оружие со складов, если это вредит боеготовности - РИА Новости, 29.08.2023
Пентагон: США не дают ВСУ оружие со складов, если это вредит боеготовности
Вашингтон не передает Киеву оружие, если это может плохо сказаться на боеготовности США, заявил заместитель министра обороны страны по закупкам вооружений... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T21:06
2023-08-29T21:06
2023-08-29T23:28
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ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Вашингтон не передает Киеву оружие, если это может плохо сказаться на боеготовности США, заявил заместитель министра обороны страны по закупкам вооружений Уильям Лаплант. "Председатель (Объединенного комитета начальников штабов. — Прим. ред.) и министр (обороны. — Прим. ред.) оценивают каждый предмет, который решают забрать со склада США для передачи украинцам, <…> и если они думают, что это как-то негативно повлияет на боеготовность или увеличит риск, то мы этого делать не будем", — приводит Пентагон его слова.Как подчеркнул Лаплант, руководство военного ведомства пристально следит за уровнем боеготовности США. При этом для помощи Киеву Вашингтон совместно с союзниками нарастил производство продукции, включая артиллерийские снаряды, которые чаще всего используются ВСУ, добавил он.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230829/boezaryady-1893017465.html
https://ria.ru/20230829/pomosch-1893009735.html
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украина, сергей лавров, нато, пентагон, вооруженные силы украины, дмитрий песков, сша, россия
Украина, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, США, Россия
Пентагон: США не дают ВСУ оружие со складов, если это вредит боеготовности
Пентагон: США не дают Украине оружие со складов, если это вредит боеготовности