Рейтинг@Mail.ru
Пентагон: США не дают ВСУ оружие со складов, если это вредит боеготовности - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 29.08.2023 (обновлено: 23:28 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/boegotovnost-1893018057.html
Пентагон: США не дают ВСУ оружие со складов, если это вредит боеготовности
Пентагон: США не дают ВСУ оружие со складов, если это вредит боеготовности - РИА Новости, 29.08.2023
Пентагон: США не дают ВСУ оружие со складов, если это вредит боеготовности
Вашингтон не передает Киеву оружие, если это может плохо сказаться на боеготовности США, заявил заместитель министра обороны страны по закупкам вооружений... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T21:06
2023-08-29T23:28
украина
сергей лавров
нато
пентагон
вооруженные силы украины
дмитрий песков
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Вашингтон не передает Киеву оружие, если это может плохо сказаться на боеготовности США, заявил заместитель министра обороны страны по закупкам вооружений Уильям Лаплант. &quot;Председатель (Объединенного комитета начальников штабов. — Прим. ред.) и министр (обороны. — Прим. ред.) оценивают каждый предмет, который решают забрать со склада США для передачи украинцам, &lt;…&gt; и если они думают, что это как-то негативно повлияет на боеготовность или увеличит риск, то мы этого делать не будем&quot;, — приводит Пентагон его слова.Как подчеркнул Лаплант, руководство военного ведомства пристально следит за уровнем боеготовности США. При этом для помощи Киеву Вашингтон совместно с союзниками нарастил производство продукции, включая артиллерийские снаряды, которые чаще всего используются ВСУ, добавил он.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230829/boezaryady-1893017465.html
https://ria.ru/20230829/pomosch-1893009735.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a4ba4180180a7cd7a0c00e9f1da41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сергей лавров, нато, пентагон, вооруженные силы украины, дмитрий песков, сша, россия
Украина, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, США, Россия
Пентагон: США не дают ВСУ оружие со складов, если это вредит боеготовности

Пентагон: США не дают Украине оружие со складов, если это вредит боеготовности

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Вашингтон не передает Киеву оружие, если это может плохо сказаться на боеготовности США, заявил заместитель министра обороны страны по закупкам вооружений Уильям Лаплант.
«

"Председатель (Объединенного комитета начальников штабов. — Прим. ред.) и министр (обороны. — Прим. ред.) оценивают каждый предмет, который решают забрать со склада США для передачи украинцам, <…> и если они думают, что это как-то негативно повлияет на боеготовность или увеличит риск, то мы этого делать не будем", — приводит Пентагон его слова.

Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
МИД России: США рано или поздно проведут ядерные испытания новых боезарядов
Вчера, 21:00
Как подчеркнул Лаплант, руководство военного ведомства пристально следит за уровнем боеготовности США. При этом для помощи Киеву Вашингтон совместно с союзниками нарастил производство продукции, включая артиллерийские снаряды, которые чаще всего используются ВСУ, добавил он.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 250 миллионов долларов
Вчера, 20:11
 
УкраинаСергей ЛавровНАТОПентагонВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала