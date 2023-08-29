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СБУ подозревает киевского бизнесмена в уплате налогов в России - РИА Новости, 29.08.2023
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15:58 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/biznesmen-1892929299.html
СБУ подозревает киевского бизнесмена в уплате налогов в России
СБУ подозревает киевского бизнесмена в уплате налогов в России - РИА Новости, 29.08.2023
СБУ подозревает киевского бизнесмена в уплате налогов в России
Служба безопасности Украины завела заочно уголовное дело против киевского бизнесмена, обвинив его в уплате в бюджет России налогов на сумму 50 миллионов рублей. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:58
2023-08-29T15:58
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины завела заочно уголовное дело против киевского бизнесмена, обвинив его в уплате в бюджет России налогов на сумму 50 миллионов рублей. "СБУ сообщила о подозрении киевскому бизнесмену, который в 2022 году перечислил в бюджет РФ более 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. По его информации, подозреваемый был владельцем киевской торговой компании и учредителем еще двух в Москве. Накануне российской военной операции он выехал в одну из европейских стран, откуда руководил бизнесом. "Именно по указанию бизнесмена подконтрольные ему российские компании продолжили свою коммерческую деятельность после 24 февраля 2022 года и перечисляли миллионные суммы в бюджет РФ в виде налогов. Фактическое "операционное" управление предприятиями, в частности в России, осуществляла из Киева финансовый директор столичной компании фигуранта", - отметили в СБУ. В спецслужбе уточнили, что уголовное дело заведено заочно по статье "пособничество государству-агрессору". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
https://ria.ru/20230829/uklonisty-1892905744.html
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россия, служба безопасности украины, украина, москва
Россия, Служба безопасности Украины, Украина, Москва
СБУ подозревает киевского бизнесмена в уплате налогов в России

СБУ завела дело против киевского бизнесмена, обвинив в уплате налогов в России

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины завела заочно уголовное дело против киевского бизнесмена, обвинив его в уплате в бюджет России налогов на сумму 50 миллионов рублей.
«
"СБУ сообщила о подозрении киевскому бизнесмену, который в 2022 году перечислил в бюджет РФ более 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
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По его информации, подозреваемый был владельцем киевской торговой компании и учредителем еще двух в Москве. Накануне российской военной операции он выехал в одну из европейских стран, откуда руководил бизнесом. "Именно по указанию бизнесмена подконтрольные ему российские компании продолжили свою коммерческую деятельность после 24 февраля 2022 года и перечисляли миллионные суммы в бюджет РФ в виде налогов. Фактическое "операционное" управление предприятиями, в частности в России, осуществляла из Киева финансовый директор столичной компании фигуранта", - отметили в СБУ.
В спецслужбе уточнили, что уголовное дело заведено заочно по статье "пособничество государству-агрессору". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
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