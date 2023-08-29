https://ria.ru/20230829/biznesmen-1892929299.html

СБУ подозревает киевского бизнесмена в уплате налогов в России

СБУ подозревает киевского бизнесмена в уплате налогов в России - РИА Новости, 29.08.2023

СБУ подозревает киевского бизнесмена в уплате налогов в России

Служба безопасности Украины завела заочно уголовное дело против киевского бизнесмена, обвинив его в уплате в бюджет России налогов на сумму 50 миллионов рублей. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:58

2023-08-29T15:58

2023-08-29T15:58

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины завела заочно уголовное дело против киевского бизнесмена, обвинив его в уплате в бюджет России налогов на сумму 50 миллионов рублей. "СБУ сообщила о подозрении киевскому бизнесмену, который в 2022 году перечислил в бюджет РФ более 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. По его информации, подозреваемый был владельцем киевской торговой компании и учредителем еще двух в Москве. Накануне российской военной операции он выехал в одну из европейских стран, откуда руководил бизнесом. "Именно по указанию бизнесмена подконтрольные ему российские компании продолжили свою коммерческую деятельность после 24 февраля 2022 года и перечисляли миллионные суммы в бюджет РФ в виде налогов. Фактическое "операционное" управление предприятиями, в частности в России, осуществляла из Киева финансовый директор столичной компании фигуранта", - отметили в СБУ. В спецслужбе уточнили, что уголовное дело заведено заочно по статье "пособничество государству-агрессору". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

https://ria.ru/20230829/uklonisty-1892905744.html

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