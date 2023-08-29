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На острове Лампедуза сложилась критическая ситуация из-за беженцев - РИА Новости, 29.08.2023
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13:01 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/bezhentsy-1892884358.html
На острове Лампедуза сложилась критическая ситуация из-за беженцев
На острове Лампедуза сложилась критическая ситуация из-за беженцев - РИА Новости, 29.08.2023
На острове Лампедуза сложилась критическая ситуация из-за беженцев
Критическая ситуация сложилась на итальянском острове Лампедуза, куда, по официальным данным, только за последние четыре дня прибыло рекордное количество... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:01
2023-08-29T13:01
в мире
италия
лампедуза
северная африка
евросоюз
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РИМ, 29 авг – РИА Новости. Критическая ситуация сложилась на итальянском острове Лампедуза, куда, по официальным данным, только за последние четыре дня прибыло рекордное количество нелегальных мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока - более 7,5 тысячи человек. Как сообщил новостной телеканал SkyTg24, в настоящее время в местном центре временного содержания мигрантов находятся 3593 беженца, хотя он рассчитан на прием всего 400 человек. Итальянские власти предпринимают чрезвычайные меры, чтобы переместить этих людей в другие центры. По данным телеканала, во вторник с острова должно быть вывезено не менее 1500 мигрантов. Военный корабль Mimbelli доставит 600 человек в сицилийский порт Аугуста, около 500 мигрантов возьмет на борт судно Nave Galaxy, которое отправится в Порто-Эмпедокле. Почти 450 беженцев ожидают отправки в город Трапани. Кроме того, запланированы четыре авиарейса, чтобы вывезти с Лампедузы еще примерно 280 человек. "Неоспоримый факт: с начала этого года по 28 августа число прибывших по морю людей увеличилось на 103% по сравнению с тем же периодом 2022 года", - признал секретарь Совмина Италии Альфредо Мантовано. Согласно данным МВД, за последние четверо суток на Сицилии высадились 7563 мигранта, только в минувшую субботу их прибыло более 3 тысяч. Италия добивается от ЕС солидарного подхода к решению миграционной проблемы, считая, что ответственность за прибытие большого количества нелегалов на Апеннины несут суда различных неправительственных организаций, которые занимаются спасением беженцев в Средиземном море. В понедельник 56 НПО официально обратились в Евросоюз с просьбой остановить "незаконное препятствование" их деятельности со стороны Италии. "Если гуманитарной помощи на море будут препятствовать и дальше, присутствие гражданских судов в центральном Средиземноморье сократится, и в результате погибнет еще больше людей", - говорится в их обращении. В апреле правительство Италии на полгода объявило режим чрезвычайной ситуации на всей национальной территории "в связи с исключительным увеличением потока мигрантов, прибывающих в страну по средиземноморским маршрутам".
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в мире, италия, лампедуза, северная африка, евросоюз
В мире, Италия, Лампедуза, Северная Африка, Евросоюз
На острове Лампедуза сложилась критическая ситуация из-за беженцев

На Лампедузе сложилась критическая ситуация из-за рекордного числа беженцев

© Fotolia / Luca PareschiОстров Лампедуза близ Сицилии
Остров Лампедуза близ Сицилии - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Fotolia / Luca Pareschi
Остров Лампедуза близ Сицилии. Архивное фото
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РИМ, 29 авг – РИА Новости. Критическая ситуация сложилась на итальянском острове Лампедуза, куда, по официальным данным, только за последние четыре дня прибыло рекордное количество нелегальных мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока - более 7,5 тысячи человек.
Как сообщил новостной телеканал SkyTg24, в настоящее время в местном центре временного содержания мигрантов находятся 3593 беженца, хотя он рассчитан на прием всего 400 человек. Итальянские власти предпринимают чрезвычайные меры, чтобы переместить этих людей в другие центры. По данным телеканала, во вторник с острова должно быть вывезено не менее 1500 мигрантов. Военный корабль Mimbelli доставит 600 человек в сицилийский порт Аугуста, около 500 мигрантов возьмет на борт судно Nave Galaxy, которое отправится в Порто-Эмпедокле. Почти 450 беженцев ожидают отправки в город Трапани. Кроме того, запланированы четыре авиарейса, чтобы вывезти с Лампедузы еще примерно 280 человек.
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"Неоспоримый факт: с начала этого года по 28 августа число прибывших по морю людей увеличилось на 103% по сравнению с тем же периодом 2022 года", - признал секретарь Совмина Италии Альфредо Мантовано. Согласно данным МВД, за последние четверо суток на Сицилии высадились 7563 мигранта, только в минувшую субботу их прибыло более 3 тысяч.
Италия добивается от ЕС солидарного подхода к решению миграционной проблемы, считая, что ответственность за прибытие большого количества нелегалов на Апеннины несут суда различных неправительственных организаций, которые занимаются спасением беженцев в Средиземном море.
В понедельник 56 НПО официально обратились в Евросоюз с просьбой остановить "незаконное препятствование" их деятельности со стороны Италии. "Если гуманитарной помощи на море будут препятствовать и дальше, присутствие гражданских судов в центральном Средиземноморье сократится, и в результате погибнет еще больше людей", - говорится в их обращении.
В апреле правительство Италии на полгода объявило режим чрезвычайной ситуации на всей национальной территории "в связи с исключительным увеличением потока мигрантов, прибывающих в страну по средиземноморским маршрутам".
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